56-летняя Сальма Хайек в платье-сетке на голое тело произвела фурор

Сальма Хайек. Фото: EAST NEWS

Сальма Хайек в 56 лет остаётся в прекрасной форме и может позволить себе любые наряды. Актриса выбрала для премьеры своего нового фильма смелое платье, какое рискнет надеть не каждая молодая девушка. Но Сальме уверенности не занимать, и она появилась перед миллионами поклонников в платье-сетке, под которым не было ничего, кроме нижнего белья.

В таком виде актриса пришла на премьерный показ фильма «Супер Майк: Последний танец» в Майами. В комедии режиссера Стивена Содерберга, ставшей сиквелом картины «Супер Майк XXL», она снялась вместе с Ченнингом Татумом.

Актриса появилась в платье-сетке на премьере фильма «Супер Майк: Последний танец». Фото: EAST NEWS

Платье-сетка Сальмы было абсолютно прозрачным, но при этом не выглядело вульгарным. Хайек - обладательница женственных форм, на которые приятно посмотреть, так что в целом ее образ выглядел довольно органично.

В свои годы Сальма смело фотографируется в бикини и выкладывает пляжные снимки в соцсетях. Оставаться в форме ей помогают несколько секретов. Например, артистка регулярно делает упражнения. Правда, на полноценные тренировки у нее нет времени. Сальма упражняется, когда чистит зубы или спускается по лестнице.

- У некоторых людей есть привычка заниматься спортом по утрам, а я её не выработала. У меня нет времени на спорт. Я работаю иногда по 20 часов в день, - рассказывала Хайек в одном из интервью.

В картине Сальма снялась вместе с с Ченнингом Татумом. Фото: EAST NEWS

Зато Сальма очень любит йогу и дайвинг, именно они и помогают ей оставаться в форме.

Что касается питания, то на диетах она не сидит. И не любит уколы красоты.

- Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да всё! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнёт стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным, - считает звезда.

Актриса замужем за одним из самых богатых мужчин мира. Ее муж Франсуа-Анри Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.