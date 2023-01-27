Где отдохнуть на 23 февраля. Самые популярные направления у москвичей - Питер и Казань, а недорогие - Ростов и Самара

Город Ростов-на-дону Фото: Shutterstock

Жители Москвы уже начали планировать, где проведут февральские выходные. По данным сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в единую цифровую экосистему МТС, лидером по количеству бронирований отелей в период с 23 по 26 февраля стал Петербург. Стоимость проживания в северной столице в эти дни в среднем будет стоить 3 800 рублей. На втором и третьем месте по популярности - Казань и Ярославль, номер в отеле в этих городах обойдется около 6 000 рублей. На тысячу дешевле будет стоить ночь в самоварной столице России - Туле. Пятерку популярных городов замыкает Москва. Номер в столице можно снять за 4600.

Если говорить о самых дешевых направлениях, то экономнее всего получится отдохнуть в Ростове, Самаре и Томске. Остановиться здесь можно за 2800 в день.

Далее в рейтинге городов с бюджетным размещением в отелях идут Архангельск, Тюмень, Воронеж, Рязань, Тверь, Санкт-Петербург и Петрозаводск. В конце февраля номер будет стоить там в пределах 4 000 рублей в сутки.

Дороже всего проживание в отелях Краснодарского края. На курорте Эстосадок за ночь придется заплатить 13 700 рублей.

Чаще всего россияне бронируют отели на два дня, за исключением Кубани, где туристы собираются провести 4-5 ночей. Самыми активными путешественниками традиционно являются москвичи.