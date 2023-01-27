Разрешение на выпуск «упрощенных» автомобилей хотят продлить

Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, правда, с некоторыми поправками. Эти правила, согласно постановлению Правительства, были введены как временные и действуют с весны и до 1 февраля 2023 года.

В частности, разрешено выпускать машины без подушек безопасности и с двигателями даже с самым низким классом экологичности Евро-0, не устанавливать ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания.

Мнение Максима Кадакова, главного редактора старейшего автомобильного журнала «За рулем»:

- Продление разрешения на выпуск упрощенных автомобилей было очевидно, и специалисты это понимали. Чтобы не продлевать, нужно обеспечить заводы этими комплектующими, а своими силами (выпускать их в России) мы не можем, по крайней мере, на таком коротком плече. И вариант только один – менять один импорт на другой.

В перспективе можно наладить выпуск комплектующих здесь, постепенно заменяя ими импортные, и в идеале – выпускать все полностью самим. Но это путь долгий. Самое простое – покупать у других, понятно у кого (в Азии).

Пока мы не сможем наладить хотя бы лицензионную сборку, с львиной долей важнейших комплектующих своих, до тех пор будут продлевать эти разрешения. Останавливать производство никто не захочет.