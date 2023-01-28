Александр Пашутин раскрыл секрет, как выглядеть на 20 лет моложе

Александр Пашутин за свою жизнь я не выкурил ни одной сигареты

В свой день рождения Александр Пашутин вместе с женой Любой сбежал из Москвы в Питер - сменить картинку перед глазами. Там и отметит свой двойной юбилей: помимо собственно дня рождения еще 55 лет творческой жизни. За эти годы он снялся примерно в 200-х картинах, еще больше сыграл в спектаклях.

- Есть фильмы, в которых снимался ради заработка, чтобы кормить семью (семья у Пашутина большая, только родных внуков у него пятеро, а еще есть внуки от приемной дочери – Ред.), - признается Александр Сергеевич. – И есть фильмы, за которые не стыдно, которые я очень люблю. Их много.

Выглядит 80-летний народный артист прекрасно, лет на 20 моложе своего возраста. Говорит, что это благодаря спорту. Раньше он ходил в спортзал чуть ли не каждый день, утро начинал с пробежки, бассейна, большого тенниса. Пашутин участвовал почти во всех экстремальных телешоу: «Последний герой», «Форд Боярд», «Жестокие игры».

- Спорт – это мой наркотик, - говорит артист. - Сейчас врачи порекомендовали уменьшить нагрузки, немного себя пожалеть. Спорт всегда был в моей жизни. Я - воспитанник Воронежского Суворовского училища. Учился там после войны. С нами-пацанами занимались молодые офицеры, пришедшие с фронта. До сих пор благодарен своим воспитателям, которые держали нас в строгости, благодаря чему воспитали в нас характер, силу воли. В армии нужны сильные и здоровые люди. Поэтому много занимались спортом. Так что все мои привычки заложены в детстве.

Между прочим, за свою жизнь я не выкурил ни одной сигареты!

Для меня примером были Владимир Михайлович Зельдин и Майя Михайловна Плисецкая. Вот они даже в очень почтенном возрасте (Зельдин прожил больше 100 лет – Ред.) никогда не выглядели старыми. Сумели обмануть природу. У Зельдина всегда была прямая спина и легкая походка… Майя Михайловна в любом возрасте была красивой, яркой женщиной.

- С какими мыслями подходите к своему юбилею?

- Цифра в общем-то… неприятная. Но есть две фразы, которые бодрят. Во-первых, в карете прошлого никуда не уедешь. Во-вторых, еще не вечер…

После юбилея начну репетировать новый спектакль, где я буду играть с Юрой Черновым, Леночкой Захаровой. Спектакль называется «Осколки шоу-бизнеса» по пьесе

«Комики» американского драматурга Нила Саймона. Я играю главного героя Вилли Кларка. Хватает планов, хочется поиграть, посниматься, силенки еще есть…