Власти Израиля назвали трагический инцидент террористическим актом Фото: REUTERS

В пятницу вечером в Иерусалиме, неподалеку от синагоги прозвучали выстрелы: преступник открыл огонь по людям из автомобиля. В результате нападения семь человек погибли, трое были ранены.

Расстреляв две обоймы патронов из пистолета Browning, нападавший решил скрыться, но прибывшие на место трагедии полицейские во время погони застрелили преступника – медики констатировали смерть мужчины.

Власти Израиля назвали трагический инцидент террористическим актом.

По данным израильских правоохранителей, стрельбу учинил 21-летний житель лагеря беженцев Шуфат Алкам Хайри. Согласно предварительному расследованию, ранее в поле зрения полиции молодой человек не попадал и к экстремистским группам не принадлежал, а теракт устроил в одиночку, хотя возможное наличие сообщников не отрицается. Вполне вероятно, что своим поступком Хайри решил отомстить за своего деда, которого также звали Алкамом: в конце 90-х Алкама Хайри-старшего, работавшего на стройке в Иерусалиме, зарезал еврей.

В результате теракта четверо мужчин и одна женщина погибли на месте стрельбы, еще двое (пожилая женщина и молодой человек примерно 30 лет) скончались от полученных ранений в больнице. Трое пострадавших (мужчина, 60-летняя женщина и подросток) госпитализированы в состоянии от средней тяжести до тяжелого.

На место трагедии прибыли крупные силы полиции и представители власти, позже к ним присоединился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава Минобороны страны, находившийся в США с официальным визитом, заявил о срочном возвращении на родину в связи с терактом.