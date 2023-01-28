Илья Резник, народный артист России: Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу…

Илья Резник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Илья, здравствуйте! Это - Саша Гамов, Радио «Комсомольская правда».

- Да, Саша.

- Я не мог вам не позвонить… Потому что в эти январские дни мы отмечаем 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, освобождения города на Неве от немецкого-фашистской блокады. А вы, я знаю, - блокадный ребёнок.

- Да, Саша… В 41-м - 42-м мне было 3 -4 года. И целый год я прожил вместе с бабушкой и дедушкой в Ленинграде, на улице Восстания.

И, конечно, на всю жизнь в память врезались отдельные такие эпизодики… очень яркие, которые и сейчас - со мной.

Помню, вышел на балкон, а мы жили на четвёртом этаже. И говорю: «Бабуля, бабуля, солнышко закрывают какие-то шарики. (Это были аэростаты.) Чего они там делают?»

А бабуля мне и говорит: «Илюшенька, они спасают нас от немецких самолётов. Потому что самолёты путаются в этих канатиках и взрываются».

Вот совсем недавно мы были с Ирой (супруга Ильи Резника. - А.Г.) в Питере - в Ленинграде - и до сих пор на углу улиц Рылеева и Восстания, - вот эта железная, прибитая табличка над входом в подвал: «Бомбоубежище».

Туда прятались и мы, детсадовцы, когда был налёт фашисткой авиации.

И когда звучала воздушная тревоги - мы сначала прятались под стол. Вот у меня ещё там был шкафчик с корабликом - я помню.

И потом нас уводили в это самое бомбоубежище…

И еще я помню, бабуля за мной пришла, и мы шли по заснеженной улице Восстания, и она мне дала кусочек хлеба.

Я набросился на этот кусочек, и одна крошечка упала, и я стал ее искать в снегу.

А бабуля говорит: «Иленька, пусть воробышек ее найдёт, а у меня дома есть для тебя еще несколько крошечек».

А потом, в 42-м, нас - по Ладоге, маленьких, вывозили из Ленинграда…

У меня есть стихотворение «Дети войны», я сейчас его прочитаю.

И, конечно, это - песня, которую мы исполняем вместе с моим детским музыкальным Театром «Маленькая страна».

Илья Резник читает стихи…

Дети войны

Дети войны

Дети войны...

Смотрят в небо глаза воспаленные.

Дети войны...

В сердце маленьком горе бездонное.

В сердце, словно отчаянный гром,

Неумолчный гремит метроном.

Неумолчный гремит метроном.

Дети войны

Набивались в теплушки открытые.

Дети войны

Хоронили игрушки убитые.

Никогда я забыть не смогу

Крошки хлеба на белом снегу.

Крошки хлеба на белом снегу.

Вихрем огненным, черным вороном

Налетела нежданно беда,

Разбросала нас во все стороны,

С детством нас разлучив навсегда.

Застилала глаза ночь кромешная,

Падал пепел опять и опять,

Но спасением и надеждою

Нам всегда была Родина-мать.

Дети войны –

В городках, в деревеньках бревенчатых...

Дети войны,

Нас баюкали добрые женщины...

Буду помнить я тысячи дней

Руки близких чужих матерей.

Руки близких чужих матерей.

Дети войны,

Стали собственной памяти старше мы.

Наши сыны,

Этой страшной войны не видавшие,

Пусть счастливыми будут людьми!

Мир их дому!

Да сбудется мир!!

Илья Резник.