Жители Херсона указали росгвардейцам на тайники ВСУ

По данным Росгвардии благодаря информационной поддержке местных жителей было обнаружено 7 схронов

Артиллеристы Росгвардии за неделю выполнили 703 тактические задачи осуществляя поддержку наших подразделений при выполнении задач на территории Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, что украинские диверсанты продолжают попытки переправиться через Днепр, чтобы совершить теракты. Однако, все их потуги пресекаются на корню.

«Нанесено поражение по 4-м наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра», - сообщили в Росгвардии.

Кроме того, жители Херсонской и Запорожской областей указали росгвардейцам на тайники, укрытые в лесополосе и вдоль дорог. Их могли использовать диверсанты.

По данным Росгвардии благодаря информационной поддержке местных жителей было обнаружено 7 схронов, из которых изъяты: пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра.