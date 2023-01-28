Этот теракт стал вторым по счету в Иерусалиме за последние сутки Фото: REUTERS

В центре Иерусалима вновь открыли стрельбу.

Тяжелые ранения получили два человека – отец и сын. Молодой человек госпитализирован и находится в нестабильном состоянии, 59-летний мужчина – в тяжелом, но стабильном.

Стрелок нейтрализован прохожим, имевшим при себе оружие. Полиция сразу квалифицировала произошедшее как теракт, что указало на этническую принадлежность задержанного.

Спустя некоторое время выяснилось, что стрелок действительно является арабом, причем несовершеннолетним. 13-летний подросток задержан.

Этот теракт стал вторым по счету в Иерусалиме за последние сутки.

Накануне житель палестинского лагеря беженцев открыл стрельбу по людям, находясь в автомобиле. В результате этого теракта 7 иерусалимцев погибли, трое с серьезными ранениями находятся в больнице.

Первыми жертвами 21-летнего Шуфата Алкама Хайри стала семейная пара, услышавшая выстрелы и выбежавшая на улицу из своего дома, чтобы оказать помощь раненым.

Хайри был застрелен полицией. Предварительное расследование показало, что ранее он не привлекался ни к уголовной ответственности и не подозревался в принадлежности к экстремистским группировкам. Израильские силы безопасности задержали 42 родственника и близких знакомых Хайри для допросов.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант, находившийся в США с официальным визитом, заявил о срочном возвращении на родину в связи с произошедшим.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху побывал на месте вчерашней кровавой бойни и призвал «к решительным и спокойным действиям».

Пока ничего неизвестно о возможных связях двух террористов, но произошедшее связывают с реакцией палестинцев на рейд израильских войск, проведенный ими 26 января в палестинском Дженине, в ходе которого, как сообщили израильские СМИ, «были убиты восемь боевиков и одна мирная жительница».