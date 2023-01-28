«Бойцы должны рассказывать школьникам чем мы занимаемся на СВО»: Актер Дмитрий Певцов выступил с важным заявлением

Актер Дмитрий Певцов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Программа «Время Голованова» выходит на канале «Соловьев Live», ведет ее бывший журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов. В новом выпуске принял участие актер Дмитрий Певцов, а речь зашла о молодежи. Роман спросил у Певцова: как работать с детьми, подростками, «которые, может быть, никогда в этом [политике] не разбирались, никогда не были в это вовлечены»? Как работать, например, со студентами? (Певцов преподает в Институте современного искусства). Как вести с ними «разъяснительные беседы, если выражаться казенным языком»?

Актер ответил:

- Мы много говорим о тех, кто уехал и там кричит. А на самом деле гораздо большая проблема - с теми, кто остался и молчит. И, действительно, мало что понимает. Один из вариантов решения проблемы — [это организация встреч] с нашими ребятами, которые возвращаются и потом окончательно вернутся после Победы. Вот они будут источниками правильной информации о том, в какой стране мы живем и за какую страну они сражались. Когда я учился в школе, устраивали встречи с ветеранами. Вот это нужно делать прямо здесь и сейчас. Я сейчас готовлю встречу своих студентов с бойцом, который вернулся недавно, и опять туда поедет… Они - первые очевидцы того, что такое квазигосударство Украина, вернее Антироссия, и чем мы занимаемся на СВО. Вот это - самые главные участники воспитательного процесса. А потом сюда должны подтягиваться госструктуры. Разговоры о важном - этого мало. Нужно подтягивать нашу идеологию, которая существует в православных храмах, монастырях, в мусульманских храмах. Ее нужно выводить на поверхность, и на государственном уровне преподавать эту идеологию, начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. Я был в «Артеке», видел там рисунок: стоит пионер, отдает пионерский салют солдату и говорит: «К защите социалистического Отечества готов!» А это - элемент идеологии, совершенно конкретно говорящий о том, к чему надо готовиться и против кого, возможно, придется сражаться.

- Вы сейчас сказали о тех, кто молчит. От них сейчас исходит главная опасность. Потому что за фронт ты не переживаешь, за фронт ты уверен. А здесь вы видите предпосылки к внутреннему предательству?

- Вижу. И их огромное количество. Пятая, или там двадцать пятая колонна - они всегда были. И у них не должно быть шанса увидеть слабину государства. Не должно быть такого шанса. Они должны свои мысли и рассуждения завязать тесемочкой и, стиснув зубы, нести по жизни, пока не надоест. И не заниматься в этом смысле развращением мозгов нашей молодежи.

- То есть без чисток не обойтись?

- Насчет чисток - не знаю… Моя любимая теща, царствие ей небесное, говорила: если тарелку вымыть до скрипа, в нее нальешь борщ, потом ополоснул, и она уже чистая… Надо воспитывать тех, кто будет иметь морально-этический иммунитет. Сейчас такого поколения у нас почти нет. Все впереди. Повторюсь: я думаю, защитники нашей страны, те, кто с оружием в руках доказывает сейчас правоту света над тьмой, должны заниматься сейчас в том числе воспитанием наших будущих поколений.