Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Заводчиков метким огнем сковал врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

ПРИКРЫЛ ПОЗИЦИИ ОТ АРТНАЛЕТА

Капитан Валерий Аракчеев

Капитан Валерий АРАКЧЕЕВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции капитан Валерий Аракчеев вместе со своим дивизионом выполнял задачи прикрытию российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Позиции батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил подверглись атаке со стороны украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Атака врага сопровождалась огнем из реактивным систем залпового огня «Хаймарс». Оперативно оценив ситуацию, Валерий поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Невзирая на обстрел позиций российских подразделений, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Валерий Аракчеев организовал работу зенитного ракетного расчета, в результате чего 3 снаряда РСЗО «Хаймарс» были сбиты на подлете к району расположения наших войск. Смелые и решительные действия капитана Валерия Аракчеева, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить нанесения ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений российской группировки войск, что позволило нашим подразделениям отбить атаку противника и отбросить его на исходные позиции».

МЕТКИМ ОГНЕМ СКОВАЛ ВРАГА

Старший лейтенант Виктор Заводчиков

Старший лейтенант Виктор ЗАВОДЧИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Виктор Заводчиков в составе батальона связи выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

Перед началом выдвижения основных сил Роман организовал и обеспечил устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями. Во время ожидания команды, осуществляя наблюдение, заметил выдвинувшуюся группу боевиков, занял огневую позицию и открыл огонь по врагу. Сковав действия противника, Виктор лично уничтожил до 4 человек живой силы противника, после чего огнем из РПГ поразил пулеметный расчет противника. Группа боевиков, понеся существенные потери, отступила. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Виктора Заводчикова позволили предотвратить готовящиеся националистами провокации и способствовали развитию наступления российских войск на позиции украинских боевиков».