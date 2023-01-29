Дети и деньги: дать ребенку тысячу рублей в карман или вложить в голову профессию?

Деньги занимают громадное место в мыслях самих детей, но не в воспитательных программах Фото: Shutterstock

Дети и деньги. Вечная тема для педагогов и родителей. В Советском Союзе в кармане ребенка в лучшем случае болталась тяжелая монета в 20 копеек. То есть денег и детей по сути и не было. А тема была: по телевидению, в газетах спорили и ломали копья (а потом пришли 90-е, и дети стали мыть машины на перекрестках, и никто и не пикнул). Сегодня, конечно, все не так и деньги у детей есть. Сколько – да у кого как. Если родители состоятельные, так может и десять тысяч быть. Если ребенок «ловкий по жизни» и отжимает копейку у сверстников – тоже. Но даже в провинции для детей тысяча рублей – не такая уж запредельная сумма. И вот получается, что деньги есть, а разговоров особых про это нет. Вопрос решен? Всем все понятно? Или все просто махнули на проблему рукой?

Это тема особого разговора. А сегодня мы попросили порассуждать об этом нашего теперь уже постоянного 16-летнего автора, девятиклассника Никиту. Они-то, подростки, сами как на это дело смотрят? Что такое деньги – для них?

- Про деньги сейчас действительно говорят мало. Я имею в виду наставников и педагогов. Я не знаю, почему. Если у нас капитализм, было бы неплохо поговорить с детьми о том, как деньги заработать, как ими распорядиться. Если у нас не капитализм в чистом виде, тем более важно дать детям понятия, что такое деньги, как с ними жить и обращаться. Но ничего этого нет. Деньги занимают громадное место в мыслях самих детей, но не в воспитательных программах.

Возможно, никто не знает, а что, собственно, сказать и как говорить. Не вопрос, я подскажу. Попробуйте поиграть в подростками в игру: у вас есть громадная сумма, как вы ею распорядитесь. Сами подростки друг с другом такие разговоры ведут. Что я заметил. Если у человека есть айфон не последней модели, он купит айфон последней модели. Если у человека в семье есть автомобиль, он купит себе автомобиль. Фантазия, конечно, на уровне «что вижу, о том и фантазирую». Никто не купит себе, например, самолет. Потому что ни у кого нет самолета перед глазами. И никто даже вопрос не ставит: ну купил ты себе айфон последней модели, так у тебя еще миллионы и миллионы остались, дальше-то что? И никто не подумает в первую очередь, например, о благотворительности, о хороших делах. Даже в таком разрезе: сделать что-то такое, чтобы и тебе выгода, и другим. Например, открыть ресторан, в котором обычные люди едят за деньги, а бедные люди бесплатно. То есть – социальный бизнес. И для меня это загадка, потому что такие бизнесы вокруг есть, мы их видим, но они как бы не являются для детей мечтой. Неинтересно? Скучно? Дети не видят мощных, внушающих уважение людей, которые организуют такие бизнесы? Наверное, да.

Зато с нами время от времени ведут разговоры о том, что такое высшая ценность. Но я не могу передать, в каком именно виде это нам транслируется. Кажется, единого образа высшей ценности и нет. Высшая ценность – это что-то такое ого-го. Громадное и важное. Школу нельзя прогуливать. Учиться надо хорошо. Матом нельзя выражаться. Вот что такое высшая ценность.

При этом сами дети довольно серьезно задумываются о высших ценностях, потому что – ну интересно же, и какие разговоры идут, я даже передать не берусь. Очень многие дети тоскуют по СССР, которого они не видели, и говорят, что вот там с высшими ценностями все было хорошо. Я думаю, что СССР оставил после себя некие четкие вещи, например фильмы с понятными мыслями, песни, в том числе не теряющего популярности Виктора Цоя, и это понятный набор символов, который жив, хотя самого СССР давно нет. Если есть понятное и непонятное, ты скорее схватишься за понятное.

Мне самому кажется, что высшая ценность - это та деятельность, которую человек оценивает дороже всего и ставит её на первое место в своей жизни. Отсюда понятно, что для каждого человека высшей ценностью являются разные вещи. Это может быть семья, работа, хобби, деньги или отдых. Для каждого человека по-разному. И вот тут вы узнаете одну интересную вещь, если вы спросите меня – а деньги? Ведь многие люди любят деньги? Значит, деньги могут быть высшей ценностью?

У меня есть много друзей в школе, которые говорят, что высшей ценностью в наше время деньги быть не могут. Они говорят, что высшая ценность – это, может быть, создание семьи, получение образования и другое подобное. «Ведь деньги не самое главное в жизни» - такое можно слышать довольно часто. И тут, конечно, начинается жаркая дискуссия.

Ведь все стоит своих денег и за все надо платить. Допустим, человеку нравится путешествовать, он одержим этой мечтой. Для путешествий нужны деньги, не правда ли? Да! И, когда такие разговоры заходят, я всегда вклиниваюсь и начинаю тролить: поездки-то на какие шиши? Если для тебя деньги мусор, но ты хочешь посмотреть другие страны… просто сопоставь эти две идеи, и дай ответ, как они у тебя в голове сочетаются.

И тут бы, конечно, выставить в центр разговора, откуда берутся деньги, то есть – поговорить о профессии, о выборе будущего пути. И тогда окажется, что, может, путешествия и есть высшая ценность (хотя само по себе шлендранье по странам, отелям и аэропортам никакой высшей ценностью, наверное, быть не может), но ради этой высшей ценности тебе необходимо иметь другую ценность, деньги, более, получается, высшую. А чтобы были деньги, нужна профессия, дело, и выходит, что профессия и дело – самая что ни на есть высшая ценность. Однако, провести в споре эту линию в чистоте удается не всегда. Тем более кого-то убедить.

Мне кажется, тут главный затык вот в чем: высшей ценностью не могут быть вещи, когда надо только тратить. К сожалению, если вы вдруг слышите от подростков про семью как высшую ценность, не стоит обольщаться, потому что в молодежной системе координат это тоже про «тратить». Речь идет о новой квартире, загородном доме, красивой машине и других вещах, но не о «семье» как таковой. Потому что сложно ожидать от подростков того же взгляда на семью, как у вас, взрослых. Итак, подростки хотят потратить деньги, смутно понимают, откуда их взять, и это и есть высшая ценность.

Все это довольно печально, и ровно о том, о чем я уже писал: дети не знают, кем хотят стать, соответственно, об этом не думают, им про это практически не рассказывают, а это значит, что представления о жизни у них самое примитивное. Люди попроще говорят, что хотят денег, люди, прочитавшие несколько книг, уверяют, что «деньги не главное» и ссылаются на идеалы неизвестного им СССР, но на поверку тоже хотят тратить неизвестно откуда взявшиеся деньги. Когда школа закончится (для многих после 9го класса, то есть вот уже), эти вопросы из теории перейдут в практику, и тут-то начнется настоящее веселье.

ОТ РЕДАКЦИИ. Не все в этих рассуждениях прямо вот точно выверено, многое наивно, но нам показалось, что есть одна правильная мысль. В СССР приучали детей распоряжаться этими условными 20-ю копейками, потому что с профориентацией все было хорошо, и ребенка от десятков и сотен рублей отделяло несколько лет. Стройотряды. Сезонный сбор урожая. Мало ли что. А 50 или сто рублей в 16-18 лет, это уже ого-го и сумма. Куда пойти работать, проблемы же не было. Требуется тут да требуется там. Всех научим. Одиноким предоставляется общежитие. Сравнивать ту и нынешнюю ситуацию даже не хочется. Сегодня подростку быстрые деньги может предложить только криминальный мир. Да, в офисах требуются молодые и креативные, но непременно с опытом работы, который получить негде. Немногочисленные заводы страдают без кадров и даже пытаются учить работников, но получается где как. Словом, стране нужна четкая и понятная система профориентации. А от нее и высшие ценности сами собой появятся.