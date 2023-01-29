Геннадий Онищенко объяснил, почему курящих в России стало меньше: Это победа молодого поколения

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, я хотел вас поздравить. Вы победили.

- В чем же?

- Вот число курящих в России с 2009-го сократилось втрое. Было 69 %, сейчас 21 % населения. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на статистические данные. Это во многом заслуга академика Онищенко.

- Это, прежде всего, заслуга нашего молодого поколения, которое стало прагматичнее. И этот здоровый цинизм, который у наших молодых людей появился, в данном случае сработал.

Молодежь начинает понимать, что - для того, чтобы состояться в жизни,, нужно иметь хорошее здоровье. А курево такого здоровья не прибавляет.

Это - неплохая радость.

- Конечно.

- Здесь есть заслуга и заслуга государства, что был принят Закон о запрещении табакокурения.

В фильмах 1970-х каждый второй герой курил. Сейчас уже курящих героев в сериалах, в фильмах мы не видим. А если курит, то какой-нибудь разгильдяй или негодяй. Это тоже играет свою роль.

- Наверное.

- Но, самое главное, Саша, - что сохранение здоровья становится нашим фундаментальным элементом в культуре. Но это надо продолжать. Бросать и дальше…

- Я-то бросил курить благодаря не уговорам, а угрозам Онищенко, вы мне просто угрожали тогда.

- Вас мы тебя запишем в мой личный актив.

- Одного всего?

- Ты же признаешь это.

Это хорошая статистика. И не надо на этом останавливаться.

У нас еще высокое потребление алкоголя. Это две пагубы – курение и алкоголь.

Здесь, кстати, тоже есть определенные сдвиги в снижении потребления, но еще не те цифры, которыми можно гордиться.

- А на войне с табаком - сдвиг!

- Так что, я поздравляю тебя, ваше издание - «Комсомольскую правду», которая, на мой взгляд, использует все способы воздействия, не гнушается этим.

- Владимир Даль в своём Толковом словаре определял табакокурение как разновидность бытовой наркомании.

- Конечно. Не только Даль, это и официальная медицина так считает.

Это - зависимость. А раз появляется зависимость, то это уже наркомания.

- Я во сне иногда курю. Мне вот снится. Я излечился от этой наркомании или нет еще?

- То, что ты не куришь, значит, излечился. Но то, что тебе это снится, это как раз подтверждение того, что - было.

Зависимость (от никотина. - А.Г.) - не только на уровне обмена (в организме), но и на ментальном уровне.

- Причем такую гадость курю – «Яву» маленькую.

- «Яву» явовскую или какую?

- Была большая «Ява», длинная, а были коротенькие сигареты «Ява» такие противные.

- «Ява» явовская, то есть «Ява», которая производилась на заводе «Ява».

Не будем пропагандировать эту, слава Богу, уходящую, но еще не ушедшую из нашего общества зависимость, которая забирала до 400 тысяч жизней - по недожитию.

- В год?

- Да. Человек мог бы прожить еще 10 лет, если бы не курил, а он умирает на 10 лет раньше.

- Ужас!

- Это - огромная нравственная, ментальная, человеческая потеря, но еще и экономика страдает. То, что табачная мафия нам рассказывает, что она, дескать, спасает чуть ли не бюджет, платит налоги, это все…Если пересчитать тот вред, который наносит курение через медицину (речь о затратах на лечение. - А.Г.), через те болезни, которые появляются, которые приходится лечить… Даже эти 10 лет недожития имеют совершенно конкретное экономическое измерение - сколько человек недоделал, недоработал, недосоздавал.

- Спасибо вам, что вы меня спасли.

- Пожалуйста.

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