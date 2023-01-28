"Сенсацию" о курильщиках опровергли: насколько на самом деле россияне зависимы от никотина

Россия известна как одна из стран с самым строгим антитабачным законодательством Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Россия - самая курящая страна мира!» - такую нелицеприятную сенсацию выдал один из зарубежных интернет-порталов. Ссылка - на некий опрос о приобретении табачных изделий, проведенный в разных странах в октябре 2021 - сентябре 2022 года среди двух тысяч респондентов 18-64 лет. В нашей стране насчитали 46% курильщиков. То есть дымит якобы каждый второй. В первую тройку входят также Испания (42%) и Германия (40%).

Между тем Россия известна как одна из стран с самым строгим антитабачным законодательством. С 2014 года у нас действует Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он признан высокоэффективным на международном уровне - автор этой публикации лично не раз слышала такие оценки на крупнейших конференциях специалистов со всего мира. Может, «золотые» нормы остались только на бумаге?

Ничего подобного. Своими глазами мы видим, что кафе и рестораны, клубы, тамбуры электричек, где раньше можно было задохнуться от табачного дыма, сегодня действительно «свободны» от никотина. «Недавно увидел курящую девушку и вдруг подумал, что это очень странно», - рассказывает коллега. Россияне не только перестают курить, но и реально изменили свое отношение к сигаретам и никотиновой зависимости. Это действительно уже «не модно», режет глаз.

Есть и статистика. Причем, не только отечественная. Минздрав привел последние данные - как наши, так и авторитетного глобального опроса взрослого населения о потреблении табака GATS. «По данным Росстата и GATS в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени — около 21%», - сообщается в официальном ТГ-канале ведомства. То есть доля курящих у нас сократилась более, чем в три раза.

А что же «сенсационный» опрос про 46% курильщиков? Вызывает вопросы и сомнения способ сбора данных и их обработки, методология, предупреждают эксперты. У кого и каким образом узнавали ответы? Насколько репрезентативна выборка аудитории? Или как в том анекдоте: «100% россиян лечатся гомеопатией, показал опрос посетителей гомеопатической аптеки»?

Исследование GATS - совсем другое дело. Ему доверяют, потому что все четко проработано, методики отлажены (применяются с 2007 года), все прозрачно. «Результаты GATS содержат информацию об основных характеристиках опрошенных, уровнях потребления табака (курительного и других форм), отказе от курения, пассивном курении, экономических аспектах, роли СМИ, а также знаниях, отношении и восприятии различных аспектов, связанных с потреблением табака», - поясняют специалисты.

- Опросы GATS повышают потенциал стран в области разработки, внедрения и оценки программ борьбы против табака. А вот в интересах кого сделано очередное «исследование» (про 46% курящих в России. - Ред.) — вопрос открытый. Минздрав предупреждает: курение и распространение фейковых новостей вредны для вашего здоровья, - резюмировало ведомство.

От редакции: и все же врачи бьют тревогу. Да, у нас снижается «традиционное» употребление табака, классическое курение сигарет. А вот пристрастие к электронным гаджетам с никотином, увы, набирает силу. Причем, преимущественно среди молодежи. При этом все больше данных говорят о вреде новомодных способов «подымить». Здоровье может пострадать ничуть не меньше, а то и больше. Не зря депутаты Госдумы поставили вопрос о том, чтобы запретить вейпы.