В Якутии стартовал патриотический конкурс для школьников всей России

В нем примут участие и ребята из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Наша республика стала инициатором федерального проекта «Смотри – это Россия!», в котором за два года приняли участие 6 тысяч команд, более 33 тысяч детей из всех 85 регионов страны. Сейчас начинается новый этап конкурса, и я уверен, что к проекту присоединятся ребята из четырех новых субъектов Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью их единения с молодежью всей страны», – рассказал Айсен Николаев на площадке XIV съезда учителей и педагогической общественности

Конкурс инициирован молодежью Республики Саха (Якутия) и поддержан Главой региона, Минпросвещения России, Росмолодежью, Российским движением школьников и другими общественными организациями. «Смотри, это Россия!» проводится с 2020 года. В этом сезоне проект помимо постоянных партнёров, поддерживают также Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ, Ростуризм, Агентство стратегических инициатив, АНО «Россия – страна возможностей», Юнармия, Роспатриотцентр, Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций, киберпутеводитель «Это моя земля», проект «Большая перемена», онлайн-платформа «Учи.ру» и другие.

В нынешнем году темой конкурса стала «Гордость моего региона». И задача участников в видеороликах рассказать о выдающихся людях своей малой родины и их достижениях.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 13 ноября на сайте. Затем участники пройдут обучение, запишут свои ролики и разместят их на сайте проекта. В декабре в результате открытого голосования в каждой из номинаций будут определены и награждены победители.

Айсен Николаев также учредил специальную номинацию в честь 100-летия Республики Саха (Якутия). До 24 октября командам предлагается снять видеоролик с поздравлением, выложить его в ВКонтакте с хэштегами #СмотриЭтоРоссия #100летЯкутии и загрузить ссылку в личный кабинет на сайте Конкурса.