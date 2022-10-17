Простой путь в королевы кухни

В издательстве «Комсомольская правда» вышла новая книга кулинара Елены Обуховой

Поклонникам домашней кухни Елену Обухову особо представлять не надо. Ее книга «Творожные облака», в которой собраны рецепты из творога, стала настоящим бестселлером, по которому готовят тысячи хозяек России.

Сейчас из-под пера Елены вышла новая книга - «Королева кухни. От обедов до десертов - лучшее, проверенное, любимое», которая также, без сомнений, станет для многих кулинарной библией.

В рецептах Обуховой поражает доступность. Не надо обладать специальными знаниями, экзотическими или дорогими продуктами, чтобы приготовить шедевр по ее рецепту.

Новая книга «Королева кухни. От обедов до десертов - лучшее, проверенное, любимое», по словам автора, ориентирована на тех, кто только встал на манящий и затягивающий путь кулинарии.

Для каждой хозяйки самое сложное - это решить, чем же сегодня накормить домашних. Нужно, чтобы было вкусно, полезно, оригинально и чтобы готовить недолго.

Кулинарный труд Елены Обуховой как раз то, что нужно в этой ситуации. Для удобства пользователей книга поделена на тематические разделы - вторые блюда и закуски, несладкая и сладкая выпечка, блюда к Пасхе, торты и другие рецепты.

Чего только нет в книге! Елена научит готовить шарики из сыра, рулеты с рыбой, зеленью, террины. Хорошая новость для любителей выпечки. Если вы покупаете в магазине несладкие крекеры и печенье с семечками, то теперь можете сделать точно такие же, только из полезных и проверенных продуктов! Есть в книге даже рецепт перловой каши, которая буквально тает во рту. А еще - хачапури, закусочные пироги. Особенно шикарно представлен раздел сладкой выпечки. Ни один любитель сладкого не устоит перед булочками, кексами, сметанником, рогаликами и массой других диковинных, а также хорошо знакомых блюд.

Раздел блюд к Пасхе радует не только традиционными рецептами, но и оригинальными решениями. Например, печенье «Гнезда» непременно станут хитом - вкусные, красивые, они украсят стол и очень понравятся детям. А еще автор подумала о тех, у кого аллергия на куриный белок. Для них есть отличный рецепт безбелковой глазури.

Кроме классных рецептов на все случаи жизни, Елена приводит и лайфхаки, которые помогут быстрее и вкуснее готовить. Например, курицу или индейку она советует варить всего… 5 минут, а потом оставлять ее в кипятке еще на 20 минут. Так мясо дойдет и при этом не будет жестким.

Книга не зря названа «Королева кухни»: даже если вы, открывая ее, не имели абсолютно никакого кулинарного опыта, результат все равно будет блестящим. Проверено!