30% россиян сообщили, что ничего не знают о дискриминации при приеме на работу Фото: Shutterstock

На фоне мобилизации на рынке труда происходят значительные перемены. Если раньше работодатели не хотели брать молодых женщин, способных уйти в декрет или уже с маленькими детьми на руках, а также людей старшего возраста, то теперь нежелательные кадры – мужчины до 35. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а сколько же россиян на деле сталкивались с дискриминацией по возрасту и половому признаку при трудоустройстве.

Как оказалось, лично сталкивались с дискриминацией более половины опрошенных. При этом треть (34%) россиян рассказали, что такая проблема им знакома слишком хорошо, из-за возраста или «неподходящего» пола они не раз получали отказы на работе.

Более того, еще 13% респондентов сталкивались с дискриминацией не только при трудоустройстве, но и уже во время работы. Так, кто-то не мог получить повышения, а кому-то платили меньшую зарплату, чем, к примеру, коллеге другого пола, выполняющего точно такие же обязанности.

Больше половины россиян сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

6% россиян отмечают, что с дискриминацией работодателей им довелось столкнуться лишь однажды, что сильно их удивило, ведь, как правило, на собеседования оценивают именно их образование, опыт и навыки, а не личные особенности. Кроме того, респонденты отметили, что были даже рады, что их не приняли на ту работу, ведь в будущем им бы не хотелось находиться в одном коллективе с такими некомпетентными и предвзятыми людьми.

17% опрошенных добавили, что лично не сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, но знают, что таковая встречается. Среди родных и друзей этой категории респондентов не мало людей, которым пришлось столкнуться с такой карьерной несправедливостью.

Зато оставшиеся 30% россиян сообщили, что ничего не знают о дискриминации при приеме на работу. Лично они никогда таких проблем не испытывали, на собеседовании работодатели всегда оценивали исключительно их профессиональные качества и соответствие предлагаемому месту, а уж никак не пол, возраст, семейное положение или что-то еще.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек.

Напомним, ранее эксперты отметили, что на фоне мобилизации в России работодатели стали лучше относиться к сотрудникам в возрасте 45+. Дело в том, что часть молодежи пришлось покинуть свои места из-за призыва на службу, другие уехали из страны по личным обстоятельствам, а вот старшее поколении оказалось более стабильно и устойчиво в кризисных ситуациях, что не могло не оценить руководство.