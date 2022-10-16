Мобилизация повлияла на рынок труда: у кого вырастут и упадут зарплаты

Частичная мобилизация дает женщинам шанс найти хорошую работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НИ ЭЙДЖИЗМА, НИ СЕКСИЗМА

Работодатели стонут: с началом частичной мобилизации некоторые специалисты просто сбежали - отключили телефоны и не приходят на работу. Некоторых сотрудников призвали. В итоге работников стало не хватать. Казалось бы, именно сейчас в компаниях должны открыться вакансии... Но работодатели пока не спешат набирать новый персонал. Рынок труда замер в ожидании, что будет дальше.

- Больше всего мобилизация, вероятно, пройдется по офисным сотрудникам и торговому персоналу, не подпадающим под освобождение от нее. Особенно сложно придется тем компаниям, которые до этого провели оптимизацию штата и оставили самый минимум сотрудников, - рассказала «Комсомолке» карьерный психолог и консультант, коуч (личностный тренер) по самореализации Галина Бобкова.

По ее словам, сложнее всего будет найти замену квалифицированным специалистам самого продуктивного возраста: до 35 лет.

- Но тут есть и положительный момент: на рынке труда станет меньше эйджизма (дискриминации более возрастных сотрудников, - Ред.). И возрастным кандидатам будет легче находить работу, - замечает Галина Бобкова. - Еще с началом пандемии работодатели заметили, что персонал молодого возраста плохо переживает кризисы, а вот люди постарше более устойчивы. А частичная мобилизация показала, что молодежь в плане работы менее надежна: кто-то сразу же уехал из страны, кого-то мобилизуют. Именно поэтому в компаниях стали благосклоннее смотреть на людей возраста 45+. Раньше многие компании брали на работу сотрудников лишь до 45 лет.

- Все зависит от сферы деятельности. Например, в финансах никогда не было эйджизма. Чем опытнее финдиректор, тем дороже он «стоит». На инженерных позициях тоже эйджизма не было. А вот, например, в маркетинге и диджитал-направлениях (программисты, разработчики, веб-дизайнеры, интернет-рекламщики и т. д., - Ред.) приоритет всегда отдавался более молодым и динамичным кандидатам, и думаю, этот тренд пока будет сохраняться, - рассказала корреспонденту KP.RU Евгения Галактионова, старший консультант Лаборатории карьеры Алены Владимирской.

МУЖСКОЙ ДЕКРЕТ – СЕКРЕТ ЖЕНСКИХ ПОБЕД

Итак, в каком случае сейчас можно, не опасаясь переходить на новую работу?

- В приоритете системообразующие предприятия и компании, работающие на госзаказ и оборонку. Они сейчас будут нуждаться в кадрах, к тому же они дают бронь от мобилизации, - говорит Галина Бобкова. - Если же вы офисный сотрудник или работаете в торговле, то сейчас менять место работы не стоит, можно себе навредить. Тебе кажется, что на нынешнем месте плохо, ты бросаешь работу, ведешь переговоры с новым работодателем, и он вроде готов тебя взять… Но у самого работодателя в нынешней ситуации все может поменяться: сегодня он готов тебя взять, а завтра не готов, или ты вышел на новую работу, а тебе говорят: «извини!». Такие случаи уже происходят и их будет много.

- Мужчинам сейчас однозначно стоит занимать выжидательную позицию, особенно, если они работает в компании, которая предоставляет бронь от мобилизации. Что касается женщин, то для них сейчас представился уникальный шанс, - рассказал «Комсомолке» эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян.

Женщины на российском рынке труда чаще всего проигрывали мужчинам - как в зарплатах, так и в должностях.

- В среднем зарплата женщин на 22% ниже, чем у мужчин на аналогичных должностях. Были позиции, на которые женщин и вовсе традиционно не пускали. А вот сейчас у женщин возникнет возможность дать хорошую ответочку и побороться за должности. К тому же в карьерном забеге женщины часто сходили с дистанции, потому что уходили в декрет. А сейчас условно наступил «мужской декрет», когда мужчины могут соскочить с дистанции из-за частичной мобилизации, - замечает Гарри Мурадян.

АППЕТИТЫ ПРИХОДИТСЯ СНИЖАТЬ

Еще одна тенденция. Сейчас высвободилось много высококвалифицированных специалистов, которые раньше работали в зарубежных компаниях и получали большие деньги. Но российские компании платить им такие зарплаты не готовы. В итоге зарплатные ожидания приходится снижать.

- Специалист, который раньше получал 600 тысяч рублей в месяц, сейчас готов работать за гораздо меньшие деньги. И вот владелец российской компании смотрит на это и думает: «а не уволить ли мне своего специалиста, который работает за 250 тысяч, и не взять ли на его место более крутого, который раньше стоил 600 тысяч?». Но ведь сотрудник, который работает за 250 тысяч, он тоже не дурак и понимает, что его могут уволить. И тогда он начинает брать на себя больше обязанностей и работы, чтобы оправдать свою зарплату. А во-вторых, он начинает имитировать бурную деятельность, зацикливать все информационные потоки, все процессы на себя, чтобы показать свою важность и незаменимость. И это не очень хорошее явление для рынка труда, - замечает Гарри Мурадян. - Поэтому службы занятости должны позаботиться о том, чтобы высококвалифицированные специалисты не остались без достойно оплачиваемой работы. Иначе они просто возьмут билет на самолет и улетят работать в другую страну.

Тяжелее стало найти работу и топ-менеджерам. В то же время из-за санкций и ухода западных компаний советы директоров покинули иностранцы.

- Раньше компании предпочитали переплатить, но взять в советы директоров иностранцев. А теперь придется на эти позиции брать россиян. Так что у наших топ-менеджеров еще есть место, где развернуться, - замечает Гарри Мурадян.

ГУСТО И ПУСТО

Айтишники в цене, а пиарщиков увольняют

Пожалуй, самые востребованные специалисты сейчас - это айтишники.

- Но речь идет лишь об опытных специалистах с высшим образованием, о разработчиках, - говорит Галина Бобкова. – Также в дефиците рабочий персонал для промышленности, строительства, востребованы специалисты в области фармацевтики и медицины.

А вот в маркетинге, рекламе и пиаре спрос на специалистов упал, там сейчас сокращают персонал.

- Рынок труда сейчас в турбулентном состоянии, многие вакансии заморожены и приостановлены, но это точно не закрытие всего бизнеса. То же самое происходило в начале пандемии в 2020 году: в марте было невозможно найти вакансию. Рынок перестраивался и соображал, как ему дальше работать. Так что ситуация не безнадежна. Есть качественный российский бизнес и направления, которые растут. Например, растет госсектор и все, что вокруг него. Растет агросектор, электронная торговля, промышленно-производственные компании, - говорит Евгения Галактионова.

Также востребованы специалисты в области цифровой безопасности, инженерные рабочие специальности и топ-менеджеры, которые специализируются на создании предприятий с нуля.

- Сейчас беспрецедентная история: государство буквально с деньгами стоит и говорит: «придите с бизнес идеей, мы дадим вам грант, субсидию, возможности, чтобы заниматься импортозамещением и создавать технологический суверенитет. И неважно, что это - производство стали, микрочипов, станков, любого вида оборудования, готовых изделий, пластика. Государство всеми силами сейчас стимулирует развитие внутреннего предпринимательства. Для этого нужны и руководители, и рабочие руки, - замечает Гарри Мурадян.

ОСТОРОЖНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

А что же дальше?

- Со временем из-за возросшего дефицита кадров рынок труда постепенно восстановится. Предложений станет больше, а зарплаты начнут расти. Но это касается скорее руководителей среднего звена и линейного персонала («обычные» сотрудники, не начальство, - Ред.). А вот топ-менеджерам нужно быть готовыми к тому, что зарплатные предложения для них будут значительно ниже, чем они привыкли, - прогнозирует Галина Бобкова.

Придется затянуть пояса и самозанятым. Так, по данным компании по работе с самозанятыми Qugo, среднемесячный доход россиян, пользующихся услугами данной платформы, за март-август 2022 года сократился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

- Авторские тортики, приятные развлечения, сувениры – на то, что делают самозанятые, сейчас очень падает спрос, ведь люди стараются экономить деньги. Так происходит во время любого кризиса. И, вероятно, в ближайшее время эта тенденция сохранится, - замечает Галина Бобкова.

Специалисты в области карьеры советуют: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Чтобы не потерять работу, нужно поддерживать себя в хорошей физической форме и держаться на плаву психологически («заземляться» - занимать себя повседневными делами и поменьше вовлекаться в эмоциональные переживания). На пользу пойдет и любая социальная деятельность: например, волонтерство, благотворительность.

Карьерные консультанты предупреждают: чего сейчас ни в коем случае не стоит делать, так это уходить в никуда. Даже если ваша нынешняя работа вам уже поперек горла.

- Бросать все и хлопать дверью не стоит. Стоит поискать до лучшего, чтобы не рисковать и не оставлять себя без источника постоянного дохода. В любом случае искать работу, имея источник дохода, морально проще и легче, чем без него. Поэтому лучше снизить градус накала на работе, и спокойно подыскивать более интересное место, - советует Евгения Галактионова.