Беспроводной и такой ручной – пылесос Starwind SCH9950

Фото предоставлены пресс-службой бренда Starwind

Пылесос Starwind SCH9950 выполнен в современном эргономичном дизайне, при этом вес устройства 2,3 кг, так что с уборкой справится даже ребенок. Небольшие размеры и возможность крепления пылесоса на стену обеспечивают компактное хранение устройства.

Вертикальная конструкция, расположение пылесборника сверху и отсутствие проводов делают Starwind SCH9950 максимально маневренным и мобильным. А благодаря смещенному к ручке центру тяжести можно с легкостью убирать не только напольные покрытия и мебель, но и очищать тяжелые гардины от пыли.

Работает пылесос от съемного аккумулятора Li-Ion 2200 мАч. Батарею легко отсоединить и зарядить отдельно от устройства. Округлая LED-панель на рукояти отражает трехступенчатую индикацию заряда, который восполняется за 4–5 часов.

Вертикальный беспроводной пылесос Starwind SCH9950 – энергоэкономичная модель с потребляемой мощностью 270 Вт. В пылесосе предусмотрено 2 уровня уборки:

максимальный режим для сильнозагрязненных поверхностей и минимальный для ежедневной поддерживающей уборки.

Переключить режим легко в процессе работы пылесоса – просто нажмите кнопку на рукоятке.

Мобильный помощник оснащен моторизованной щеткой с LED-подсветкой, которая справляется с любыми видами загрязнений и легко передвигается по разным типам покрытий. Также в комплекте предусмотрено две дополнительные насадки – для мягкой мебели и труднодоступных мест.

Благодаря циклонной системе двойной фильтрации и HEPA фильтру пылесос задерживает до 99% пыли и мелких частиц и выдувает очищенный воздух.

Вертикальный беспроводной пылесос 2 в 1 Starwind SCH9950 удобен и прост не только в эксплуатации, но и в уходе: контейнер из прозрачного пластика объемом 0,5 литров одним движением руки снимается для очистки, а фильтр HEPA достаточно промыть в проточной воде.