Александр Яценко впервые показал сыновей

Яценко на премьере сопровождала жена и сыновья, которых Александр ранее не показывал репортёрам Фото: Иван МАКЕЕВ

45-летний Александр Яценко не любит рассказывать про свою личную жизнь и редко приходит на светские рауты. Артист сделал исключение только ради премьеры сериала «Умка», сделанный на киностудии «Союзмультфильм». Яценко на премьере сопровождала жена и сыновья, которых Александр ранее не показывал репортёрам.

- Моим детям очень понравились все серии, которые они посмотрели,- признался KP.RU Яценко. - И у меня возникло ощущение новогоднего светлого праздника, которое у меня было в детстве от просмотра «Умки». Сегодня мы увидели новый мультфильм, но абсолютно в той же стилистике, что и старый. Это очень круто!

Анна Калашникова Фото: Иван МАКЕЕВ

Первые серии «Умки» станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Okko 21 октября, а спустя неделю 28 октября мультфильм появится в эфире телеканала «Карусель».

Среди гостей премьеры были замечены Денис Шведов, Гавриил Гордеев, Никита Тарасов, Лариса Брохман, Ирина Сашина и другие.

Приехала на презентацию и певица Анна Калашникова. Но правда без сына-первоклашки Даниила.

- Даня приболел, не смог сегодня со мной быть. Но мы обязательно посмотрим с сыном «Умку»! Очень тяжело нам даётся школа, постоянно сын болеет,-делится с kp.ru Анна Калашникова.-И мне, как матери-одиночке непросто справляться с ребёнком. С первого учебного дня Даня температурит. Уже не первый раз переболел тяжелейшей простудой. Няни у нас нет. С малышом сижу я или мой брат Константин. Няни сейчас очень дорогие -90 тысяч рублей в месяц. И хорошую няню не так просто найти. Пока будем сами справляться…Денег и концертов сейчас особо нет. Все вложено в крипту, а она упала в цене. В такие нелёгкие времена помогают перезагрузиться такие светлые фильмы как «Умка».

Никита Тарасов Фото: Иван Макеев

Приехал на премьеру и актёр Никита Тарасов с семьей.

- «Ложкой снег мешая» – первая песня, которую услышал мой ребенок. Поэтому мы, конечно, с радостью пришли на премьеру «Умки». Дочь два дня готовилась, а после просмотра первой серии, она подумала, что это все, и расстроилась. Но, когда узнала, что покажут еще серии, испытала огромную радость,-признался после премьеры артист.