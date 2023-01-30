В мире запущена дедолларизация, Ургант развлекает за границей олигархов, инопланетяне считают землян идиотами

1 место. Как изменится ход спецоперации, когда Украина получит танки (слушать)

2 место. Александр Коц рассказал, что нужно сделать на фронте до того, как украинцы получат «абрамсы» и «леопарды» (слушать)

3 место. Байден дал «добро» на уничтожение России. Мы ответим симметрично (слушать)

4 место. Дедолларизация шагает по планете: есть ли у доллара «светлое будущее» (слушать)

5 место. «Употребляли? Дыхните!» Как правильно ответить инспектору ГИБДД (слушать)

6 место. «Жеглова на вас нет!»: Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет (слушать)

7 место. Гайдай меняет комедию. 100 лет любимому режиссеру Советского Союза (слушать)

8 место. Инопланетяне считают землян идиотами (слушать)

9 место. Ургант развлекает за границей олигархов, а Мартиросян возвращается на экраны с новым шоу (слушать)

10 место. Как научить школьников не бояться отстаивать свою точку зрения (слушать)