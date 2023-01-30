Названа болезнь, которая с детства сокращает жизнь на 15-20 лет. Как защитить своего ребенка?

По данным ВОЗ, каждый третий ребенок в Европейском регионе имеет избыточный вес или ожирение Фото: Shutterstock

Врачи во всем мире бьют тревогу: распространение ожирения среди детей достигает угрожающих цифр, причем все чаще этой болезнью страдают дети младенческого и раннего возраста. По данным ВОЗ, каждый третий ребенок в Европейском регионе имеет избыточный вес или ожирение, а это прямая дорога к таким заболеваниям, как диабет и болезни сердца и сосудов. В 2021-м году впервые в истории детской эндокринологии в России было принято решение о возможности проведения бариатрической операции для подростков от 15 – 16 лет и старше, в случае выраженного ожирения с тяжелыми осложнениями по здоровью. Пока к таким операциям у нас в стране прибегают нечасто, мировая практика шире, но сам факт говорит о том, что и в России все больше детей и подростков доходят до крайностей в весе. О том, как формируется ожирение у детей, как его лечить, на что особенно важно обращать внимание родителям KP.RU рассказала руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, детский эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Васюкова.

За последние несколько лет число детей с тяжелыми морбидными формами ожирения заметно увеличилось. Если раньше на первичную консультацию родители приводили подростка с весом 80 – 90 килограммов, то сейчас это вес в 100 – 120 килограмм.

- Почему не обращаются раньше? Со слов родителей, была надежда, что по мере роста и развития ребенка проблема решится сама по себе, но, к сожалению, само по себе ожирение не проходит, - говорит Ольга Васюкова. - Поэтому важно как можно раньше выявить основную причину ожирения и начать лечение. Если к 13-ти годам на фоне изменения образа жизни, поддержки родителей и врачей, ребенок возвращается к нормальной массе тела, то это дает благоприятный прогноз его выхода во взрослую жизнь без таких проблем, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, без развития «взрослых болячек» до 18-ти лет и риска сокращения жизни до 50 – 55 лет.

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ У РЕБЕНКА?

На глаз определить грань между здоровым, избыточным весом и ожирением не так просто. Для кого-то из родителей ребенок даже с большой степенью ожирения все равно будет «в норме», а у других и складочка на животе – уже повод для паники.

Лучше всего, если врач – педиатр сам проводит измерение роста и веса, и потом соотносит эти данные с полом и возрастом ребенка.

Первый год жизни ребенка особенно важен для будущего здоровья. За это время малыш совершает невероятный скачок в своем развитии: вырастает на 20-25 сантиметров и утраивает свою массу тела, от 3 – 3,5 кг до 10 кг. Такого в жизни больше не повторится. И если набор веса сверх меры происходит уже в это время, то тут есть повод быстрее обратиться к специалистам, чтобы по возможности решить проблему еще на начальной стадии.

Второй важный период жизни – 4,5 – 5,5 лет, ребенок уже в старшей группе детского сада. Это время «перестройки» жировой ткани, когда ее доля в организме ребенка начинает увеличиваться, а ее свойства меняются с метаболически очень активных ¾ тех, что отвечают за быстрый рост, ¾ на более медленные, «взрослые».

- Если до этого времени ребенок был стройным, а потом резко за год – полгода поправился, это тоже повод лишний раз обратиться к врачу, будь то педиатр или детский эндокринолог, чтобы убедиться, что все по росту и развитию идет хорошо, - подчеркивает врач. За ожирением могут «скрываться» и другие серьезные эндокринные заболевания, которые нужно исключить.

И самый классический период избыточного набора массы тела – это подростковый возраст. От 11 до 13 лет. Начинается половое развитие, это стимулирует аппетит и если ребенок не очень активен сам по себе, то за год он может прибавить до 10 – 15 килограммов. С другой стороны, девочки – подростки могут в это время становиться слишком озабоченными своим внешним видом, и выбирают слишком строгие диеты, что тоже может вредить здоровью.

- Желание нравиться и формирование определенного рациона питания – это, с одной стороны, хорошо, потому что девочка не будет есть, к примеру, целую плитку шоколада, а ограничится кусочком,- говорит врач – эндокринолог Ольга Васюкова. – А с другой стороны здесь есть тонкий момент, потому что девочка может начать при наборе веса самостоятельно соблюдать какую-то жесткую диету. Это всегда опасно с точки зрения репродуктивного здоровья. Резкий набор веса или его снижение могут вызывать нарушение в работе яичников, причем, надолго. Кроме этого, резкое и длительное ограничение в питании может быть таким же проявлением нездоровья, как и переедание, являясь симптомом нервной анорексии – другого крайнего проявления нарушения пищевого поведения.

ОПЕРАЦИЯ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ?

Бариатрические операции для детей в России проводятся в нескольких центрах в Москве, Санкт-Петербурге. Во время операции из огромного растянутого желудка формируется новый, намного меньше, может также изменяться и кишечник. Несмотря на то, что запрос есть и в крупных городах, и в глубинке, на операцию попадает далеко не каждый подросток. Это решение не просто родителей и одного врача, а врачебного консилиума. Даже если операция показана, то есть ожирение такое, что угрожает здоровью и качеству жизни, к процедуре требуется основательная подготовка. К тому же некоторые подростки с тяжелым ожирением имеют психические расстройства, депрессию и в таком случае сначала нужно добиться нормализации души, прежде чем начинать корректировать тело.

- Это не операция по принципу: «Мне не нравится, как я выгляжу, прооперируйте меня, пожалуйста». Когда мы говорим о лечении ожирения или о возможности операции, мы говорим о комплексном междисциплинарном подходе, о помощи эндокринолога, диетолога, психолога и других важных специалистов. Бывает, что сам рассказ о том, как проходит операция, отрезвляет подростка, и он и его семья включаются в работу, - говорит врач. - Однако при наличии выраженного нарушения дыхания (синдром апноэ), заболевании сахарным диабетом и ожирением, такая хирургическая процедура действительно может быть жизненно необходимой, она позволяет нормализовать дыхание, добиться стойкой ремиссии сахарного диабета и дать шанс на полноценную взрослую жизнь.

СПРАВКА КП

С 2013 по 2020 году в России было выполнено 16980 бариатрических операций (по данным bariatriarf). Более половины всех операций проводятся в Москве (48%) и Санкт-Петербурге (8%). Среди региональных лидеров: Ростов (10%), Ставрополь (7%) и Воронеж (4%).