В 2022 году на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня Минобрнауки России направлено более 1,6 млрд

Сегодня в России действуют 15 Научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), объединяющих около 600 различных участников в 36 регионах нашей страны. В 2022 году на их поддержку было направлено более 1,6 млрд рублей Фото: Shutterstock

Научно-образовательные центры мирового уровня — инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Их цель — выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны. Создание и развитие НОЦ идет в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. На настоящий момент НОЦ объединяют 36 субъектов Российской Федерации, 9 центров – межрегиональные.

Деятельность НОЦ

Среди участников НОЦ – 145 вузов, 140 научных организаций, 319 организаций реального сектора экономики. С января по декабрь 2022 года получены 1 963 патента на изобретения, подготовлены более 18 тысяч научных статей. Более 550 технологий разработаны и переданы для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики. Создано 4 578 новых высокотехнологических рабочих мест, 6,5 тыс человек завершили обучение в центрах развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий в интересах развития регионов. Более 17 млрд привлечено к реализации программ деятельности НОЦ.

Направления деятельности центров носят разносторонний и разноплановый характер. Так, НОЦ осуществляют работы в сфере биотехнологии, медицины и здравоохранения, технологии обеспечения социальной стабильности, экологии и рационального природопользования, передовых цифровых технологий и инновационного производства, интеллектуальных транспортных систем и аэрокосмоса, новых материалов

и энергетики и во многих других отраслях, достижение лидерства в которых должно обеспечить социально-экономический рывок в развитии субъектов нашей страны.

Дрейфующие метеостанции

В 2022 году ученые НОЦ «МореАгроБиоТех» (город федерального значения Севастополь и Республика Крым) в рамках проекта «Разработка и трансфер технологий морского «интернета вещей», экологического и климатического мониторинга» доработали прототип морских автономных измерительных буев. Дрефующие метеостанции – это малогабаритные измерительные платформы, обеспечивающие регулярные наблюдения в приповерхностной атмосфере, на поверхности и в толще льда, на открытых морских акваториях и в толще воды подо льдом. Метеостанции адаптированы к условиям арктического региона и в режиме онлайн будут уточнять маршруты судов по Севморпути.

Дрейфующие метеостанции позволяют получать разнообразную информацию, в том числе данные о температуре воды и воздуха, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, толщине снежного и ледового покровов, направлении дрейфа льдов. Все это через спутник будет практически сразу доступно специалистам. Оператор имеет возможность адресно устанавливать дискретность измерений и передачи информации от нескольких минут до суток, вводить буи в режим ожидания, вновь их активировать. Внедрение такой технологии позволит существенно повысить эффективность гидрометеорологического мониторинга в Арктике.

Над научным проектом работают ученые Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) совместно с Севастопольским государственным университетом и индустриальным партнером.

Семь метеостанций уже работают, в 2023 году откроют еще сорок две. К 2024 году в северных водах будет функционировать сорок девять таких станций.

Сами приборы разработаны и произведены российской компанией совместно с учеными Севастопольского государственного университета.

«Гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике на основе российских дрейфующих буев имеет важнейшее и прикладное и научное значение. Внедрение такой технологии позволит существенно повысить эффективность гидрометеорологического мониторинга в Арктике», — рассказал главный научный сотрудник НИЛ «Морские наблюдательные системы» Севастопольского госуниверситета Сергей Мотыжев.

Космический аппарат – в помощь экологам

В рамках проекта «Инновационные технологии, обеспечивающие высокий уровень экологии» НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область) с космодрома «Байконур» стартовал космический аппарат «Кузбасс-300» – первый в истории региона спутник, запущенный в космос. Он разработан школьниками Кемерова, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) на спутниковой платформе компании «СПУТНИКС».

«КуZбасс-300» вышел на заданную орбиту — около 600 км над Землей. Аппаратура спутника будет осуществлять передачу на Землю данных телеметрии, голосовых сообщений, а также фотоснимков с камеры. Размер кузбасского спутника 340x100x100 мм. На корпусе закреплены 14 солнечных панелей, аккумуляторная батарея, камера, система ориентации положения камеры в направлении Земли с точностью один градус. Аппарат может работать в диапазоне температур: от –100 до +150 °C.

С помощью спутника на базе Центра управления полетами КузГТУ школьники и студенты региона осуществляют дистанционное зондирование Земли в рамках экологического мониторинга территории Кузбасса.

Виртуальные модели нефтяных и газовых месторождений

Участники Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» разрабатывают технологии повышения коэффициента извлечения нефти для трудноизвлекаемых запасов. Для этого они создали программное обеспечение «Инженерный симулятор технологических процессов», которое позволит моделировать движения многофазных потоков в процессе добычи, сбора и транспортировки углеводородов. С его помощью можно проводить как статические гидравлические расчеты, так и динамические.

«Инженерный симулятор – это отечественная разработка, которая позволяет заменить, а в некоторых случаях и превзойти зарубежные аналоги ПО, которое используется в ТЭК. Это особенно актуально в условиях формирования технологического суверенитета и беспрецедентного геополитического давления, с которыми столкнулась отрасль. Программный комплекс создан на основе самых передовых информационных технологий, включая использование big data и предиктивной аналитики, искусственного интеллекта, 3D-моделирования и VR-технологий. Благодаря этому ПО может быть использовано для широкого спектра задач, таких как статический и динамический анализ, учет возможных осложнений и способов их преодоления. Симулятор также выступает как эффективный тренажер, который помогает инженерам отрабатывать практические навыки работы в штатных и нештатных ситуациях», – отмечает Павел Илюшин, директор АНО НОЦ «Рациональное недропользование».

При помощи программного продукта создаются виртуальные модели нефтяных и газовых месторождений, учитывается реальная конструкция скважин и линейных трубопроводов. ПО уже внедрено в промышленную эксплуатацию в компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».