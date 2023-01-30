Авиасообщение восстанавливается: куда полетят россияне после возобновления перелетов

Все чаще появляются новости о возможном открытии - или возобновлении - прямых рейсов из России в зарубежные страны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все чаще появляются новости о возможном открытии - или возобновлении - прямых рейсов из России в зарубежные страны.

Полеты в ЮАР хотят запустить к саммиту БРИКС летом. Малайзия просит российские авиакомпании открыть полеты как можно быстрее. Туроператоры вместе авиакомпанией «Аэрофлот» обещают прямые рейсы в Тунис уже весной.

О возобновлении прямого авиасообщения со странами ЕС и США речи нет, разумеется.

Мы спросили читателей сайта KP.RU, авиасообщение с какими странами надо открыть в первую очередь. В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек.

Результат неожиданный - на первом месте Вьетнам! Прямых рейсов к пляжам Нячанга и Фантьета российские.туристы ждут втрое сильнее, чем в Грузию! И больше, чем в Грецию, Италию и Черногорию, вместе взятые.

Возможно, дело как раз в пляжах - во Вьетнаме сейчас идеальная для купания погода. А в других странах их списка холодно (за исключением Малайзии, справедливости ради). А может, и в политике.

10 стран, куда надо открыть прямые рейсы из России в первую очередь, по мнению читателей KP.RU

35% Вьетнам

12% Грузия

9% Тунис

8% Греция

8% Италия

7% Черногория

6% Испания

6% США

5% Малайзия

4% Болгария

В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек