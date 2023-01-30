Авиасообщение восстанавливается: куда полетят россияне после возобновления перелетов

Все чаще появляются новости о возможном открытии - или возобновлении - прямых рейсов из России в зарубежные страны.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Все чаще появляются новости о возможном открытии - или возобновлении - прямых рейсов из России в зарубежные страны.
Полеты в ЮАР хотят запустить к саммиту БРИКС летом. Малайзия просит российские авиакомпании открыть полеты как можно быстрее. Туроператоры вместе авиакомпанией «Аэрофлот» обещают прямые рейсы в Тунис уже весной.
О возобновлении прямого авиасообщения со странами ЕС и США речи нет, разумеется.
Мы спросили читателей сайта KP.RU, авиасообщение с какими странами надо открыть в первую очередь. В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек.
Результат неожиданный - на первом месте Вьетнам! Прямых рейсов к пляжам Нячанга и Фантьета российские.туристы ждут втрое сильнее, чем в Грузию! И больше, чем в Грецию, Италию и Черногорию, вместе взятые.
Возможно, дело как раз в пляжах - во Вьетнаме сейчас идеальная для купания погода. А в других странах их списка холодно (за исключением Малайзии, справедливости ради). А может, и в политике.
10 стран, куда надо открыть прямые рейсы из России в первую очередь, по мнению читателей KP.RU
35% Вьетнам
12% Грузия
9% Тунис
8% Греция
8% Италия
7% Черногория
6% Испания
6% США
5% Малайзия
4% Болгария
В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек