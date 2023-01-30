ВКонтакте совместно с Definition проведет первый онлайн-хакатон для web3 разработчиков на платформе VK NFT

Победители разделят призовой фонд в 1,5 миллиона рублей

Социальная сеть открывает регистрацию на зимний онлайн-хакатон VK NFT×Definition. Первое собственное мероприятие для NFT-разработчиков от ВКонтакте пройдет с 18 по 19 февраля и станет крупнейшим по масштабу Web3-событием в России и СНГ. Партнером соцсети по организации мероприятия стало комьюнити блокчейн-разработчиков и крипто-энтузиастов Definition. Участники будут работать над задачами по развитию внутренних инфраструктурных инициатив, связанных с интеграцией технологии NFT ВКонтакте. Победители разделят призовой фонд в 1,5 миллиона рублей.

Зарегистрироваться на участие в хакатоне можно на сайте VK NFT×Definition до 16 февраля. В финальной части хакатона нужно представить работающий сервис в качестве решения для одного из трех треков:

1 трек – сервис по созданию и авторизации NFT-билетов на любое мероприятие или событие;

2 трек – управление доступом к контенту в соцсети через NFT;

3 трек – любое собственное решение в сфере NFT для платформы ВКонтакте.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Хакатон VK NFT×Definition это возможность для любого талантливого разработчика приобщиться к одному из первых и самых масштабных кейсов интеграции web3-технологии в соцсеть. NFT становится частью востребованного продукта, уникальная аудитория которого превышает 100 миллионов пользователей — это новый этап становления технологии, который поменяет представление о ней. На площадке нашего хакатона участники смогут не только показать свои навыки, но и стать частью проекта VK NFT и повлиять на то, как будет выглядеть соцсеть в ближайшем будущем».

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«У VK NFT большие планы на 2023 год: мы расширим список поддерживаемых блокчейнов, добавим поддержку NFT для сообществ, интегрируем технологию в другие продукты и запустим полноценный маркетплейс в соцсети. Но это ещё не всё: мы всегда прислушиваемся к тому, что нам предлагают наши пользователи и, как в случае хакатонов, другие разработчики. Ищем свежие идеи — и на VK NFT×Definition создаём условия для их воплощения. Особая атмосфера хакатона, платформа VK Mini Apps и большая библиотека публичных API помогут реализовать самые смелые решения и интегрировать в соцсеть практически любую механику. Участники хакатона получат опыт работы с новейшими технологиями и, возможно, создадут неординарное решение в Web3-сфере для пользователей ВКонтакте».

Заявку могут подать как команды, так и индивидуальные участники: команды должны состоять из 2-5 человек, участники — старше 18 лет. Индивидуальным участникам предстоит объединиться в новую команду или присоединиться к существующим. Для разработки решений идеально подойдёт команда, в состав которой входят фронтенд-, бэкенд/Web3-разработчики и UX/UI-дизайнер.

Жюри будет оценивать представленные решения по уникальности и оригинальности, соответствию поставленной задаче и возможности технической реализации. Все проекты должны быть разработаны на открытой платформе встраиваемых приложений VK Mini Apps. Их можно использовать, не покидая ВКонтакте без дополнительной установки на телефон. Платформа опирается на универсальный подход и использует для разработки мини-приложений стандартные веб-технологии: HTML, JavaScript, CSS.

Перед стартом мероприятия участников ждут митапы с командами VK NFT и платформы мини-приложений. На встречах участники узнают подробности о предстоящем хакатоне, треках, заданиях и продукте. Кроме того, для команд будет выделен ментор от ВКонтакте, который будет помогать участникам в течение всего хакатона: предоставлять необходимые материалы, ссылки, документацию из публичного API, отвечать на возникающие технические и продуктовые вопросы, следить за выполнением чек-поинтов и давать советы.

Тарас Абросенко, Сo-founder & CEO Definition:

«VK NFT — это уникальный на нашем рынке проект, который я считаю прогрессом в развитии сферы блокчейн в нашем регионе. Это именно тот бесшовный продукт, который является серьезным шагом к mass adoption инструментария криптовалют и блокчейна в России. Очень рад, что на нашем хакатоне участники могут приложить руку к разработке идей развития не только VK NFT, но и индустрии в целом».

Партнерами ВКонтакте в проведении хакатона стали Definition, комьюнити блокчейн-разработчиков, компаний, инвесторов и крипто-энтузиастов и платформа для IT-соревнований Codenrock.