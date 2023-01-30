Путина удивило, как Вологда оказалась первой по производству черной икры

Президент обсудил с губернатором Олегом Кувшинниковым положение дел в области Фото: REUTERS

Рабочая неделя Владимира Путина началась с видеозвонка в Вологду. Президент обсудил с губернатором Олегом Кувшинниковым положение дел в области.

- По многим направлениям (ситуация – Ред.) не просто устойчивая, а по некоторым показателям выше, чем средняя по стране. Есть, правда, и вопросы, - начал российский лидер.

Во время всех последних встреч с главами регионов Путин позволял губернаторам самим выбирать, о чем рассказывать в первую очередь, о чем во вторую. И все чиновники неизменно начинали с доклада о поддержке спецоперации. Но в этот раз президента больше интересовала экономика.

- У вас в предыдущие годы был определенный спад в инвестициях в основной капитал. Есть положительные сдвиги в этом смысле? – спросил Владимир Владимирович.

Кувшинников подробно обрисовал, что происходит на вологодчине. Вот главное:

«Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат) и «Фосагро» (удобрения) растут. А вот деревообработка (у области третье место по древесине в стране) ищет новые рынки сбыта.

Продолжается расширение узкой дороги из Вологды в Петербург, губернатор пожаловался на высокую аварийность там, где все еще две полосы. Глава региона попросил денег на достройку.

- Миллиардов тридцать, да? – уточнил Путин и пообещал помочь.

За 10 лет доходы области выросли втрое. Регион перешел в разряд доноров.

Кувшинников заверил главу страны, что с продовольственной безопасностью в Вологде все хорошо. Надои и производство масла рекордные.

- Первое место занимаете по производству чёрной икры? - c удивлением отметил Путин.

Губернатор подтвердил, что бизнес развернулся на прудах крупнейшей в области электростанции.

Муниципальные заседания теперь показывают в прямом эфире, а местных жителей зовут голосовать за принятие решений.

- Так и нужно, продолжайте. Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там непонятно по каким основаниям принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми, - поддержал Владимир Владимирович.

Обсуждением поддержки спецоперации закончился разговор президента с губернатором. Кувшинников рассказал, что область восстанавливает город Алчевск ЛНР.

- Мы направили туда почти 400 миллионов рублей, направили туда ремонтно-восстановительные бригады. Мы ремонтируем дороги, мы ремонтируем школы и детские дошкольные учреждения, восстанавливаем энергетику, закупаем общественный транспорт, который разбомблён был прямым попаданием в троллейбусное депо, - перечислил глава области.

Семьи военных получают не только положенные выплаты. Детей бесплатно берут в сады, общежития в вузах сделали бесплатными для детей-студентов. И врачи принимают родственников солдат в первую очередь.