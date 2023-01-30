Надо взимать и раскидывать: россияне хотят поднять налоги для миллиардеров до 50%

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В последние годы миллиардеры во всем мире удвоили свои состояния, а реальные доходы большинства снизились. Эта финансовая несправедливость затронула и Россию, и теперь экономисты видят выход в прогрессивных налогах – чем больше получаешь, тем больше отдаешь государству. С такой позицией согласны и простые россияне. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, только 4% россиян, считают, что все граждане страны должны платить одинаковые налоги. Остальных позиция равенства не устраивает.

«У нас народ, конечно, беспредельный в правовом и человеческом плане, вот поэтому такой процент проголосовавших за высокие налоги для богатых. Я думаю, если государство прочно стоит на конструктивных рельсах, где всячески поощряется деловая креативность, то ради благосостояния общества и стимула инициативных людей, размер налога для богатых должен быть такой же, как и у всех остальных», - говорит участник опроса.

Но таких респондентов оказалось меньшинство. Еще 6% считают правильной существующую систему с повышенным налогом для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов в год. Эти граждане на все доходы свыше этой суммы платят по 15% налога.

А вот 13% россиян призвали увеличить повышенный налог до 20%, чтобы государство могло получить больше прибыли от сверхдоходов богатых людей и наладить экономическую ситуацию.

Каждый четвертый опрошенный считает, что люди с большими доходами должны отдавать государству до 30% своих денег. Тогда казна пополнится ощутимо, и больше малоимущих смогут рассчитывать на достойную поддержку государства.

44% россиян и вовсе заявили, что налоги для миллиардеров должны достигать 50% от их доходов. Им такие деньги ни к чему, а вот стране это поможет, и тем, кто не может выбраться из нищеты, пожилым людям, многодетным семьям.

«Надо взимать с миллиардеров по 50% налог, и раскидывать на тех, у кого пенсия мизерная. Тысяч по пять прибавка каждому будет очень даже кстати», - говорит участник опроса.

«Чем больше налог для богачей, тем лучше. Пусть возвращают народу то, что забрали», - делится мнением другой.

Оставшиеся 8% опрошенных признались, что затрудняются ответить. Но кто-то из них предложил поднять налоги для богатых даже выше 50% или, наоборот, отменить полностью налоги для людей с маленькими зарплатами.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,4 тысячи человек.