Угрожающий Земле гигантский астероид Фаэтон внезапно ускорился

NASA получило изображение астероида с разрешением 75 метров на пиксель

Гигантский и потенциально опасный (potentially hazardous) астероид Фаэтон, несущий, как считают в NASA, угрозу столкновения, вдруг повел себя не так, как предсказывали расчеты. А значит, стал опаснее. Об этом оповестили астрономы из Университета Центральной Флориды (University of Central Florida), приглядывающие за глыбой странного голубого цвета из обсерватории Аресибо в Пуэрто Рико (Puerto Rico, Arecibo Observatory). Они выступили на очередном собрании Американского астрономического общества (54th annual meeting of the American Astronomical Society’s Division for Planetary Sciences). На их доклад ссылается пресс-релиз университета.

Астероид наращивает скорость вращения, каждый год, сокращая время, затрачиваемое на один оборот вокруг своей оси. Команда астрономов, которой руководил Шон Маршалл (Sean Marshall), заметила это по «неурочному» изменению блеска объекта.

Нежданная аномалия – явное расхождение теории с практикой – не только вносит неопределенность в прогнозы, но и ставит под угрозу предстоящую миссию DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science), запланированную японцами. Японское космическое агентство (Japanese Aerospace Exploration Agency -JAXA) намерено через 2 года отправить к Фаэтону зонд - уточнить состав, размер, орбиту и структуру глыбы. Высадка, намеченная в 2028 году, может не получится. И особых уточнений не последует. Короче, расчеты и модели необходимо подправить.

Естественно, ученые гадают, в чем причина аномалии. Возможно, она кроется в том, что Фаэтон когда-то был кометой. Периодически пролетал рядом с Солнцем, нагревался и выстреливал в разные стороны струи пара и газа, насыщенные пылью и камнями. Такое с кометами часто бывает.

Снимки зафиксировали полный оборот астероида вокруг своей оси. Вращаясь, он меняет блеск

Постепенно летучие вещества исчезли с поверхности. Комета превратилась в астероид.

«Мусор» - та самая пыль и мелкие камушки -образовали метеорный поток Геминиды. Астероид подлетает к Земле почти одновременно с ним — то чуть раньше, то чуть позднее. К примеру, в 2017 году во время очередного довольно тесного сближения Фаэтон прилетел 16 декабря, а метеоры сыпались с 7 по 17 декабря.

По данным, которые NASA получило со своего спутника STEREO-A, в 2009 году Фаэтон неожиданно стал ярче в 2 раза. Ученые полагают, что этот феномен свидетельствовал о выпущенной струе - мог резко испариться лед, присыпанный пылью. Или натрий, существование которого тоже подозревают.

Похоже, что и ныне обнаруженный феномен, тоже связан с некой все еще сохранившейся «кометной» активностью астероида.

В превращении кометы в астероид, которое неизвестно когда произошло, и кроется главная опасность Фаэтона. Не исключено, что он «вспомнил» свое кометное прошлое и снова начнал пускать реактивные струи, но уже за счет летучих веществ, находящихся под поверхностью.

Пар, вырываясь наружу, скорее всего и ускоряет вращение астероида. А может еще и сдвигает его с устоявшейся траектории. Не дай бог, в сторону Земли.

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

6-километровая глыба

Фаэтон — один из крупнейших околоземных астероидов. Пока он пролетает мимо, хотя регулярно пересекает орбиту Земли — примерно раз в полтора года. Из нынешних расчетов следует, что и в ближайшие сто лет астероид не должен угодить в нашу планету. Но сближаться с ней будет. 14 декабря 2093 года Фаэтон окажется менее, чем в 3 миллионах километрах. Если траектория его движения к этому времени не изменится. А она может. Есть такие, как мы теперь знаем, опасения.

Одно время астрономы считали, что поперечник Фаэтона составляет 5 километров. Ошиблись. В результате наблюдений, проведенных в 2017 году, . Оказалось, что он гораздо крупнее — 6 километров. Не дай бог, врежется в Землю. В прошлый раз — примерно 66 миллионов лет назад — удар чуть более крупной глыбы погубил динозавров. А нам достаточно будет и меньшей. То есть, Фаэтона.

По форме астероид напоминает перепелиное яйцо. Хорошо, что оно пещеристое – словно изъеденное оспой. Как показывают исследования, рытвины на поверхности повышают шансы разрушить астероид, выстрелив в него ядерным зарядом.