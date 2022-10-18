«Евровидение-2023» потеряет после отказа России как минимум полмиллиона евро

Как удалось узнать «КП», Россия ежегодно клала в казну «Евровидения» порядка 500 тысяч евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 октября стало известно, что сразу четыре страны решили отказаться от «Евровидения-2023» после выхода России из состава участников. В Черногории не нашли спонсоров, в Северной Македонии — энергетический кризис, да и в целом все жалуются на одну и ту же проблему: возросшая сумма взноса за участие в конкурсе.

В целом общую сумму взноса Европейский вещательный союз не повышал — она до сих пор составляет порядка 5 миллионов фунтов стерлингов (354 миллиона рублей), однако в частности отказ России ударит почти по каждому участнику. Дело в том, что выход нашей страны из состава участников значительно повысил финансовое бремя для остальных — организаторы решили никак не компенсировать за вещателей образовавшуюся дырку в бюджете, а попросту предложили другим странам заплатить за нашу. Гениально, правда? Перефразируя классику, «раз в Европе бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много».

А доплатить придется не так уж и мало.

Как удалось узнать «КП», Россия ежегодно клала в казну «Евровидения» порядка 500 тысяч евро (более 30 миллионов рублей) — регистрационный взнос на уровне самых обеспеченных стран: Великобритания, Германия, Франция. То есть, условно говоря, за последние 10 лет выступлений (в 2017 году Юлию Самойлову не пустили на конкурс в Киеве) мы положили в копилку EBU около пяти миллионов евро (305 миллионов рублей) — это практически полный суммарный взнос от всех стран-участниц шоу за один конкурс.

Теперь этих денег Европейский вещательный союз не увидит. Их распределят между всеми остальными. Плата за участие в шоу для всех стран разная: исходя из множества факторов, в том числе ВВП и числа зрителей телеканала, транслирующего конкурс. Страны Восточной Европы, к примеру, платили в пять раз меньше России — по 10-15 тысяч евро за вход, по данным «КП». Однако для них дополнительная нагрузка и в 3-5 тысяч евро, которая легла на плечи после отказа нашей страны петь в ангажированном конкурсе, гораздо ощутимее и чувствительнее. Это почти 30% от заложенного бюджета. Именно поэтому пока что только четыре страны отказались от поездки в Ливерпуль, где пройдет «Евровидение-2023». Есть все основания полагать, что в дальнейшем число бойкотирующих увеличится.