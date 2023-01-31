44-летняя Любовь Толкалина снялась топлесс в кустах

Любовь Толкалина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Толкалина – обладательница прекрасных форм, которые она не устает демонстрировать в соцсетях. Артистка несколько дней назад улетела из России в Тель-Авив. Под жарким солнцем Израиля 44-летняя звезда экрана решила показать все, чем ее щедро наградила природа. Любовь снялась топлесс, стоя в кустах цветущей бугенвиллии.

Поклонники искренне восхитились точеной фигурой актрисы. В соцсетях Толкалина не раз делилась своими секретами красоты. Артистка рассказывала, что она не любит тренироваться в тренажерных залах, но зато с удовольствием занимается дома йогой. Любовь также любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам актрисы, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Любовь не сидит на диетах, но старается не переедать и ест только тогда, когда чувствует себя голодной.

Актриса снялась топлесс. Фото: соцсети.

Кроме того, своей идеальной фигурой Любовь обязана спортивному прошлому. Актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.

Артистка не раз сталкивалась с нападками хейтеров и давала им достойный отпор. Публикуя откровенные снимки, Любовь советует злопыхателям просто пролистывать ее фото и не растрачивать понапрасну желчь и яд.

- Данный материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово «зачем», зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша, - шутила звезда.

Толкалина неизменно подчеркивает, что такую же картину человек может увидеть на пляже или в бассейне. Любовь уверена, что своими негативными комментариями люди просто показывают свою зависть.

«Мы действительно живем, как будто в пещере! Почему-то это удивительным образом раздражает подписчиков, а меня это очень веселит», - как-то призналась артистка.