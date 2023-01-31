36 детей погибли на пожарах в России в январе 2023 года

Не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, это может привести к трагедии. Фото: Тимкив Виталий

«Дети, оставленные без присмотра и без знаний правил безопасности, гибнут на пожарах».

С таким тревожный заявлением пресс-служба чрезвычайного ведомства (дежурный - Дмитрий Порецков) выступила во вторник, 31 января, в 4.58 мск.

Далее - такая вот тревожная статистика…

«С начала года уже погибло 36 детей, и это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в 2022 году – 24 ребенка)».

Как отмечают в ведомстве, жертвами огня в большинстве случаев становятся маленькие дети – от 3 до 5 лет: «В прошлом году из 305 погибших на пожаре ребятишек - 107 указанного возраста»…

МЧС России призывает не оставлять детей одних: «предоставленные сами себе они подвержены опасности, любознательность может обернуться непоправимой бедой».

Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте.

Родители и близкие люди являются ориентиром в жизни детей, поэтому важно самим проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, дома и на природе. Жизненно необходимо проводить с детьми беседы, рассказывать им об опасностях и их предотвращении. Вопрос решения проблемы свободного времени детей также поспособствует минимизации происшествий с их участием.

ДОСЛОВНО

Глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков:

«36 погибших на пожаре с начала года детей – это ужасающая цифра, которой могло и не быть. При этом треть из них остались дома одни…

Не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, это может привести к трагедии.

Наше ведомство уделяет большое внимание обеспечению детской безопасности, формированию у подрастающего поколения культуры безопасного поведения.

Регулярно во всех регионах наши сотрудники проводят тематические мероприятия. Это - экскурсии в пожарно-спасательные части, работа городков МЧС и детских площадок, открытые уроки в образовательных учреждениях и многое другое. В том числе, благодаря этим мерам смертность детей на пожарах в прошлом году, по сравнению с 2021-м, уменьшилась на 20%».

КСТАТИ

Изучить навыки детской безопасности можно в обновленной игре на интернет-портале «Спас-экстрим», который содержит ориентированные на детскую аудиторию материалы: памятки с правилами безопасного поведения в различных ситуациях, библиотеку и «галерею творчества».

Еще на портале можно прочитать новости о детской безопасности и узнать о маленьких героях, которые принимали участие в спасении.

НОВОСТИ

Салехард.

На днях пожарные спасли здесь 6 человек, в том числе 4 детей при ликвидации огня в многоквартирном деревянном доме. Люди не могли самостоятельно выбраться из задымленного помещения на втором этаже. Предварительной причина стало короткое замыкание.

Нижегородская область.

Заложниками пожара в многоэтажном доме стали свыше 30 человек, из них 4 – дети. Пожар начался на кухне. Дети проснулись, когда все вокруг заполнилось едким дымом. Выбраться из квартиры самостоятельно ребята уже не смогли. Закутавшись в одеяло, брат и сестра вышли на балкон. Оттуда перепуганные дети стали звонить пожарным. Эвакуацией жильцов занимались несколько звеньев газодымозащитников. Дети были обнаружены в дальнем углу балкона. С диагнозом - «отравление продуктами горения» брат и сестра были госпитализированы в больницу.

Иркутская область.

Здесь двое детей также отравились продуктами горения при пожаре.

Деревянный дом вспыхнул быстро, к прибытию огнеборцев строение уже горело открытым пламенем по всей площади.

Еще до прибытия пожарных соседи вынесли из горящего дома без сознания девочку и мальчика, вернуть их к жизни односельчанам не удалось. Взрослых дома не было.