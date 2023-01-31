Сотрудники ФСБ изъяли в России американские гранатометы

Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией задержали 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

«За ноябрь-декабрь прошлого года на территории России, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», - заявили в ФСБ России.

Обнаруженным в тайниках оружием можно было вооружить армейскую роту: 10 пулеметов («ДП-27», «Максима», «ПК», «ПКТ», «Утес»), 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов и 11 гранатометов и огнеметов.

Среди изъятого оружия оказались американские гранатометы «М72А7 LAW».

Также по домам и гаражам сотрудники ФСБ собрали 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 40600 патронов различного калибра, 16 подрывных машинок «ПМ-4», различные части и комплектующие огнестрельного оружия.

«Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», - отметили в ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Изъятия оружия и средств поражения, продолжается и на новых территориях России. Так население Запорожской и Херсонской областей активно сообщает подразделениям Росгвардии об обнаружении подозрительных предметов, схронов и тайников.

Так, в Запорожской области по полученной от них информации был осмотрен заброшенный дом сторонника ВСУ. На чердаке росвардейцы обнаружили гранаты Ф-1, два автомата Калашникова и патроны калибром 5.45 мм.

В ходе адресных мероприятий активные граждане рассказали о подозрительной коробке, которую видели на берегу реки. В ней росгвардейцы нашли 12 выстрелов для гранатометов ВОГ-17 и ВОГ-25, 4 гранаты Ф-1, более тысячи патронов, а также 9 тротиловых шашек, 9 капсулей-детонаторов КД-8А, огнепроводный шнур длиной 9 метров и другие предметы, которые могли бы быть использованы для изготовления взрывного устройства. Мины МОН-50 были изъяты из другого тайника, оборудованного в прилегающем лесном массиве.