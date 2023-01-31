Генпрокурор сообщил Путину о возвращении 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян

Владимир Путин в самом начале рассказал, что давно планировал визит генпрокурора Игоря Краснова. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Генпрокурор Игорь Краснов доложил Владимиру Путину, что соблюдение законности в армии и оборонке стало во время Спецоперации новым приоритетом его ведомства. И вот чем прокуратура занимается сейчас:

* Контролирует поставки мобилизованным зимнего снаряжения.

- А также образование складов и их сохранность, - добавил Краснов.

* Отпускает из армии бойцов, мобилизованных по ошибке.

- Возвращено домой свыше 9 тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе по состоянию своего здоровья, - уточнил генпрокурор. - Мобилизация давно не проводилась, поэтому она выявила массу проблем, что стало для многих уроком, заставило пересмотреть подходы к воинскому учёту и базам данных.

- Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, - поддержал президент.

* Следит за выплатами в армии. Были случаи, когда деньги арестовывались приставами за долги мобилизованных. Или платежные ведомости оформлялись долго. Прокуроры «решают как можно скорее» такие проблемы.

* Прокуратура помогла 140 тысячам родителей получить пособия на детей после того, как муниципальные власти отказывали в выплате.

* С 2021 года прокуратура заставила расселить 3 тысячи аварийных бараков.

* Гражданам вернули 2 млрд рублей за ошибки в коммунальных счетах.

* Идет национализация оборонных заводов.

- Мы также продолжаем возвращать госконтроль над стратегическими предприятиями, которые имеют значение для безопасности и обороны нашей страны, контролем над которыми незаконно завладели третьи лица, - доложил Краснов.

- Надо усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе, - поручил президент.

В конце встречи Путин отдельно напомнил генпрокурору, чтобы тот не забывал о семьях с детьми:

- Это касается и финансирования, это касается жилищных прав – там целый набор инструментов, он должен эффективно работать, - сказал глава страны.