Ученые разгадали тайну снежного человека: в мистификации виноваты родственники Винни-Пуха

Одним из кандидатов на роль бигфута считался американский черный медведь, которого еще называют барибал

Как мы могли не заметить тысячи неандертальцев?

Феномен снежного человека одна из самых удивительных загадок природы. По всему миру мы получаем большое количество свидетельств о встречах с человекоподобным существом, обросшим шерстью, которое передвигается на двух ногах. Горячие головы считают, что это наш дальний и древний родственник - питекантроп или неандерталец, который каким-то образом дожил до наших дней. Однако ученые крайне скептически относятся к этой идее. И в самом деле, в единичных количествах этот доисторический зверь встречаться не может. Биологи считают, что минимальный размер популяции для продолжения вида не может быть меньше 100 особей. А поскольку “живые ископаемые” не могут гастролировать по всему миру, чтобы являться перед очевидцами в разных местах, то на планете популяция бигфутов должна насчитывать несколько тысяч экземпляров. А такое количество просто невозможно не заметить. Мистификация? Отчасти, безусловно, так и есть. Например, большинство антропологов считает подделкой известную съемку Паттерсона-Гимлина 1967 года, по их мнению, на кадрах мы видим человека одетого в специальный костюм.

Но сообщения о встречах с чем-то косматым и двуногим исчисляются тысячами - это слишком много, чтобы быть исключительно творчеством шутников и фанатов паранормальных явлений. Такое обстоятельство наталкивало ученых на мысль, что в основе мифа о йети лежит что-то реальное.

Братья Запашные, можете быть свободны!

Одним из кандидатов на роль бигфута считался американский черный медведь, которого еще называют барибал. В России живет его близкий родственник гималайский медведь, это сестринские виды, которые по родству ближе друг к другу, чем к любому другому современному виду медведей. С барибалом все из нас заочно знакомы в той или иной степени. Например, высокие меховые шапки шотландских гвардейцев, охраняющих резиденцию английских королей в Букингемском дворце делают из меха канадских барибалов. А медведица Винни, попавшая из канадских лесов в Лондонский зоопарк, дала имя любимцу всех детей медвежонку Винни-Пуху. От бурых медведей барибалы отличаются не агрессивным добродушным характером, меньшими размерами и… умением при необходимости передвигаться на задних лапах. Хотя, конечно, обычно они передвигаются на четырех конечностях. Причем, никакого цирка с братьями Запашными не надо, чтобы научить мишек фланировать летящей походкой. Черные медведи обычно встают во весь рост, когда хотят что-то разглядеть получше или лучше почувствовать запах. Одним из самых ярких примеров этой удивительной способности является история медведя по кличке Pedals (Педали), который несколько лет назад стал достопримечательностью пригородов Нью-Джерси. Жители неоднократно видели и снимали на камеру медведя, который совершенно спокойно прогуливался на двух ногах. Причем, захаживал и в жилые кварталы. Оказалось, что одна передняя лапа у медведя была частично ампутирована, а вторая сильно повреждена. Но зверь легко перешел на двуногий способ передвижения и инспектировал контейнеры с пищевыми отходами (охотится бедолага не мог). Сердобольные граждане потребовали поместить мишку в приют. Однако зоологи пришли к выводу, что в этом нет необходимости, поскольку косолапый приспособился к своему положению, хорошо питался и в естественной среде имел все шансы прожить дольше, чем в неволе.

Поэтому ученые считали, что в ряде случаев свидетели явления снежного человека добросовестно заблуждались, принимая издали за бигфута черного медведя, передвигающегося на задних лапах. Однако четких доказательств в пользу этой гипотезы не существовало. И вот в конце января этого года специалист по статистике из Питтсбурга Фло Фоксон нашел способ математическими методами найти аргументы в пользу “косолапого следа” в деле снежного человека. Исследование под названием “Если он есть, то, может быть, это медведь?” было опубликовано на сайте препринтов (научных работ, которые еще не прошли рецензирование) Biorxiv).

“Визитки” черных медведей

Фоксон рассудил логически, что вероятность встречи человека со снежным человеком будет зависеть от плотности населения (чем больше людей проживает в штате, тем больше шансов, что они что-то увидят). Другой параметр - это площадь территории штата или провинции, потому что, скорее всего, люди и йети живут в разных местах. И наконец, третья переменная это гипотетическое количество бигфутов на данной территории: чем их больше, тем больше вероятность, что они кому-то попадутся на глаза. Затем в образовавшееся уравнение на место йети Фоксон подставлял популяцию барибалов или других животных, например, бурых медведей. Эти данные были проанализированы и выяснилась любопытная закономерность: количество рассказов о встрече со снежным человеком напрямую зависело от численности черных медведей. Чем больше в штате жило этих животных - тем чаще люди рассказывали о йети. Если со временем популяция барибалов сокращалась в каком-то штате, то сокращалось и число сообщений о бигфутах. По данным Флоксона одна встреча с йети приходилась в среднем на каждые 900 черных медведей обитавших на конкретной территории. Самое интересное, что с бурыми медведями эта зависимость не работала - плотность популяции Михайло Потаповичей не связана с частотой появления йети.

При этом в пользу медвежьей версии говорят и улики собранные на место происшествия. Там, где очевидцы видели йети, специалисты часто собирали всевозможный биологический материал: волоски шерсти, образцы слюны и даже фрагменты какашек. Но после генетических и микроскопических анализов всякий раз оказывалось, что это следы кабанов, оленей, быков, но чаще всего это были “визитки” медведей. Правда, в некоторых случаях найденные волоски имели синтетическое происхождение. Но вряд ли снежные люди носили шубу из Чебурашки.

- Мы можем утверждать, что именно черные медведи несут ответственность за частоту появление этих мифических существ, - объясняет Фло Фоксон. - Я обнаружил простую закономерность: если в местности обитает много барибалов - то там часто говорят о снежном человеке.