Впервые в истории: ученые показали видео движения планет в далекой звездной системе

Получен первый в мире телерепортаж из другой звездной системы.

Чтобы создать видео и впервые в истории показать, как двигаются по своим орбитам планеты в иной звездной системе, астрофизику Джейсону Вангу (Jason Wang) из Северо-Западного Университета (Northwestern University) потребовалось 12 лет наблюдений. Всё это время он фотографировал планеты, сделал сотни последовательных снимков, которые и легли в основу ролика.

Планеты вращаются вокруг звезды HR8799, расположенной на расстоянии 133,3 световых лет от Земли в созвездии Пегаса – по астрономическим меркам мы соседи. Хотя и не ближайшие. Звезда в 1,5 раза массивнее Солнца и примерно в 5 раз ярче. Совсем молодая – образовалась около 30 миллионов лет назад. После того как на Земле вымерли динозавры.

HR8799 стала всемирно известна в ноябре 2008 года – тогда астрономы не только обнаружили рядом с ней планеты, но и впервые получили их изображение. Ванг и его коллеги арендовали телескоп в обсерватории на Гавайских островах (W. M. Keck Observatory) и стали фотографировать соседнюю звездную системы самостоятельно. Видео, смонтированное из полученных и обработанных кадров, длится примерно 5 секунд и тем самым наглядно демонстрирует тот путь, который экзопланеты проделали за 12 лет.

Звезда HR8799 и 4 планеты вокруг неё. Самая дальняя появляется слева на последних секундах ролика.

Ролик на днях представил Северо-Западный Университет в своем пресс-релизе.

В поле зрения «операторов» попали 4 планеты, которых астрономы причисляют к так называемым газовым гигантам. Они чем-то похожи на наши Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран. Только крупнее. И расположены гораздо дальше от своей звезды. Самой близкой требуется 45 земных лет на оборот вокруг нее, самой дальней – 500 лет. Конечно, для жизни они не пригодны. Но есть подозрения, что перед газовыми гигантами «затесались» и планеты поменьше, вроде Марса или даже Земли. Как в Солнечной системы. Просто они неразличимы в нынешние оптические телескопы. А появятся мощнее – найдутся. Хотя бы одна с более-менее комфортными условиями.

По мнению ученых, жизнь можно было бы поискать и на спутниках газовых гигантов, расположенный в иных звездных системах. Подробнее об этом в нашем материале Астрофизики не считают фильм "Аватар" фантастическим.