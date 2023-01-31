К Солнцу подлетела огромная комета: Вот какой шанс она дает ученым

Комета подлетает к Солнцу.

Комета 96P/Machholz 1 – предположительно 6-километровая глыба льда - подлетела к Солнцу на минимальное расстояние – 0,12 астрономических единиц. Или 18 миллионов километров. Оказалась к светилу в три раза ближе Меркурия. Это очень близко по космическим меркам.

Портал spaceweather.com публикует снимок кометы, сделанный 30 января 2023.

За кометой наблюдают несколько космических аппаратов, включая Солнечную обсерваторию (Solar and Heliospheric Observatory - SOHO). Земле небесная гостья не угрожает, хотя несколько раз пролетала на минимальном расстоянии с тех пор, как ее обнаружил в мае 1986 года американский астроном-любитель Дональд Макхольц (Don Machholz). Период обращения кометы вокруг Солнца весьма короткий – около 5 лет.

Махольц с телескопом, в который он разглядел комету в 1986 году. Фото: donmachholz.com

Большинство астрономов считают, что льдина прилетела из какой-то другой звездной системы. В сторону Солнечной системы ее вытолкнула крупная планета вроде нашего Юпитера. Уж очень сильно наклонена орбита гостьи и необычен состав ее льда – он крайне беден углеродом и цианом. Наши местные кометы в этом смысле сильно отличаются.

Орбита кометы Махольца (96P/Machholz 1).

Ученые получили шанс оценить состав льда, привезенного из-за пределов Солнечной системы, а значит, и узнать, какая там вода.