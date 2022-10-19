Бродят, голодные, в поисках еды: Российский фотограф сделал лучший снимок медведя в мире

Дмитрий Кох (Россия) «Медвежий дом». Лучшая работа в номинации «Дикая природа в городской среде». Снимок белых мишек, облюбовавших заброшенную полярную станцию, сделан с помощью дрона. Фото: Dmitry KOKH/Wildlife Photographer of the Year

Британский музей естествознания подвел итоги самого удивительного в мире конкурса «Фотограф дикой природы-2022». И снова Россия триумфально заявила о себе. Если два года назад лучший снимок сделал наш прославленный земляк Сергей Горшков («Тигр, обнимающий дерево»), то в этот раз в номинации «Дикая природа в городской среде» победил наш фотограф и путешественник Дмитрий Кох. Причем с фотографией белых медведей, о которой первой рассказала «Комсомолка» в совместной с РГО программе «Клуб знаменитых путешественников» (слушайте ее на radiokp.ru). Поздравляем талантливого фотографа и наслаждаемся его и другими снимками-победителями!

Карин Айгнер (США) «Большой бз-з-з». Фото: Karine AIGNER/Wildlife Photographer of the Year

Победитель в номинации «Поведение: Насекомые».

Впервые в истории так близко и качественно запечатлен момент любовных игр пчел.

Брент Стиртон (ЮАР). «Уход старого друга». Фото: Brent STIRTON/Wildlife Photographer of the Year

Лучший снимок в номинации «Фотожурналистика».

Старая горилла Ндакаси умирает на руках человека, который спас ее 13 лет назад от браконьеров. Все эти годы рейнджер Андре Баума заботился о Ндакаси, и она счастливо прожила в нацпарке до глубокой старости.

Фернандо Белмар (Мексика) «Похититель летучих мышей». Фото: Fernando Constantino Martinez BELMAR/Wildlife Photographer of the Year

Лучший снимок в номинации «Земноводные и рептилии».

Природа бывает жестока, как эта крысиная змея, поймавшая летучую мышь прямо в воздухе. Фотографу пришлось караулить удачный кадр несколько часов в полной темноте, используя прибор ночного видения…

Дзюндзи Такасаго (Япония) «Небесные фламинго». Фото: Junji TAKASAGO/Wildlife Photographer of the Year

Победитель в разделе «Природный артистизм».

Этих прекрасных птиц мастер запечатлел на солончаке высоко в Андах. Так высоко, что невозможно понять, где небо, а где вода…

ПАО «Транснефть» и «Комсомолка» продолжают конкурс имени Василия Пескова

Василий Песков. Фото: "КП" Архив

Распахни «Окно в природу»!

С момента рождения шесть лет назад первого конкурса «Транснефти» при поддержке «Комсомольской правды» в редакцию поступило около двух тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и, конечно же, фотографий, посвященных красоте русской природы. И очень приятно видеть, что так много продолжателей дела легендарного журналиста «КП».

Рады сообщить, что стартовал новый, уже VI Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География не ограничена - репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ (печатных или электронных) и блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. Ну и, конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям.

Главный приз - 100 тысяч рублей.

Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Подробнее об условиях - на нашем сайте.