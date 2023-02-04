Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2023 2:00

Человечество научится доить облака, а работать за людей будут микробы: ученый рассказал, каким будет будущее через 30 лет

В начале миллениума предсказывали революцию, которая изменит мир. Но ее не произошло. Роботы не работают за людей, машины не летают над городами. Что будет дальше?
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
Так французский художник Жан-Марк Коте представлял в 1900 году работу почтальонов в 2000-м. Реальность оказалась еще более удивительной: для доставки электронных писем почтальоны вообще не нужны. Фото: Wikimedia Commons

Так французский художник Жан-Марк Коте представлял в 1900 году работу почтальонов в 2000-м. Реальность оказалась еще более удивительной: для доставки электронных писем почтальоны вообще не нужны. Фото: Wikimedia Commons

Могли ли люди в начале прошлого века предположить, как мы будем жить сегодня? Конечно, могли. Пусть и очень приблизительно. Например, известный иллюстратор Жан-Марк Коте накануне Всемирной выставки в Париже 1900 года выпустил серию футуристических открыток: там и роботы-пылесосы, и комбайны на пульте управления, и даже инкубаторы для выращивания цыплят.

Анализировать настоящее и прогнозировать будущее люди всегда умели и любили. Вот и сегодня есть целая группа ученых-футурологов. Так какое же оно - наше с вами будущее? С этим вопросом мы пошли к известному в России общественному деятелю, сооснователю Российского трансгуманистического движения Даниле Медведеву. Он специально для «Комсомолки» обрисовал возможные варианты.

Данила Медведев. Фото: Личный архив

Данила Медведев. Фото: Личный архив

России повезло

- Данила, можно уже что-то предположить наверняка?

- Конечно. Например, энергетический кризис. Он не за горами.

- Вы с порога начинаете пугать.

- Но Россия в этом смысле в чуть более выигрышном положении. По крайней мере на ближайшие несколько десятилетий. И тут дело не столько в запасах. Так уж получилось, что мы находимся в холодном поясе. У нас вечная мерзлота, тундра, холодные северные моря. Но с учетом глобального потепления может оказаться, что здесь, на наших территориях, в ближайшем будущем можно будет как раз комфортно жить. Конечно, есть свои неприятности: таяние вечной мерзлоты, выделение метана, пожары в Сибири. Но это не так масштабно, как во Флориде или в Бангладеш, где с вероятностью 10% (а это очень много) все береговые постройки может просто смыть. Поэтому, кроме всех политических аспектов (сверхдержавы, гегемония и т. д.), на повестке дня появился и этот.

- То есть это противостояние России и США - это борьба за хорошее место на планете?

- Да, вполне. Наши территории им интересны.

Зарабатывают на разрушении

- Еще лет 15 назад много говорилось о глобализации, что мир поделится на профессиональные сферы. Одна страна - курорт, другая - всемирная больница, третья - промышленный центр...

- Такая модель может работать, только если есть общие правила, которые всех устраивают. Чтобы был всеобщий мир, надо убрать все серьезные противоречия. Но американские финансовые и военные элиты эти противоречия убирать не хотят. У США военный бюджет почти триллион долларов в год. Он активно используется, осваивается. И в отличие от российского или китайского ориентирован на прибыль.

- Это как?

- Как происходит у нас: правительство просит, и наши компании военно-промышленного комплекса производят что-то для нужд армии. У американцев логика другая: «Мы хотим заработать, нам нужен еще один военный контракт». И они идут в конгресс, давят на него, чтобы тот еще и еще раздувал бюджет. Там имперские планы прекрасно идут рука об руку с бизнесом.

- Ну Украине же дают оружие и деньги бесплатно.

- Они ничего не дают бесплатно. Это кредит. И они всегда потребуют его вернуть. А нет денег - возьмут предприятиями, землями, еще чем-то. Посмотрите на Шри-Ланку. Там образец коллапса цивилизации: долги европейским странам привели к тому, что туда просто перестали поставлять энергоносители. И американцы тут же пришли на помощь. Эта схема давно отточена: мало кто помнит, что в начале ХХ века Аргентина была страной, входившей в десятку самых мощных экономик мира. Но и ее загнали в угол и просто разорвали. А вот Россию не смогли. Мы рассчитались с международными долгами, и теперь рычагов влияния на нас нет.

Так французский художник Жан-Марк Коте представлял в 1900 году работу почтальонов в 2000-м. Реальность оказалась еще более удивительной: для доставки электронных писем почтальоны вообще не нужны. Фото: Wikimedia Commons

Так французский художник Жан-Марк Коте представлял в 1900 году работу почтальонов в 2000-м. Реальность оказалась еще более удивительной: для доставки электронных писем почтальоны вообще не нужны. Фото: Wikimedia Commons

Пора выбирать свой путь

- Как вся эта история связана с футурологией?

- Сегодня ясны большие тренды, которые происходят. Спецоперация и последовавшие за ней санкции, топливные кризисы и взрывы газопроводов заставили всех задуматься: а сколько вообще в мире есть энергетических ресурсов? И выяснилось, что, по сути, пик добычи нефти-то достигнут.

- Так совсем недавно же все наращивали и наращивали.

- Конечно. Но вдруг всем стало понятно: вот он, пик добычи. И что теперь? Сможем ли мы продолжать развиваться через атомную, солнечную или другую какую энергию? И я еще не говорю, что, кроме энергии, нужны калийные соли, фосфор и другие минералы. И ведь все заканчивается.

- А если не справимся?

- Если не справимся, наступит крах, как на Шри-Ланке в начале прошлого года, когда правительство не смогло платить по счетам за энергию. Да и Украина сейчас увидела некий «тизер» того, как мир может выглядеть лет через 10. Да, у них сейчас нет энергии, потому что разбомблены объекты энергетической инфраструктуры, но потом ее не будет, потому что просто заправляться нечем будет.

В Европе уже дефицит нефти, газа и угля. А на Шри-Ланке и в Японии вообще нет ничего своего: они почти на 100% зависят от импорта. Хотя, конечно, есть некоторые страны, которым не так страшно.

- Это мы?

- Да. И еще, например, Исландия. Там есть прекрасная геотермальная энергия. На их 300 000 населения ее хватит неограниченно долго. Но у них другая проблема: нет больше ничего - ни земли, ни удобрений... У России есть чуть-чуть больше нефти и газа. Нам их на какое-то время хватит. Но опять же, на какое-то время, лет на 30 - 40, ну, может быть, 50, не больше. Так что ближайшие лет 10 можно не беспокоиться, но уже надо бы думать, что делать потом.

- То есть будущее мутно и непонятно?

- Не совсем так. Оно не определено. Сейчас переломный момент. Тренды понятны: экология, энергетика и технологические тенденции. Если решим эти задачи, пойдем вверх. Если нет, и мы так и останемся зависимы от углеводородов, скатимся в дотехнологические времена.

Потерянные десятилетия

- А что с альтернативной энергетикой? Ветряки, энергии прилива, солнечные батареи...

- С этим есть банальная проблема. Возьмем ветряную электростанцию. Материалов и ресурсов для ее изготовления требуется в десятки раз больше, чем для производства традиционной на аналогичную мощность. То есть, по сути, она не дает ничего, кроме громкого слова.

- И что же делать?

- В этом смысле идеально было бы масштабировать атомные электростанции. Но тут есть политический подтекст и очень много иррациональных страхов. Все очень сильно боятся аварии, наращивают требования безопасности. Из-за этого растет стоимость энергии. Но ведь уже давно разработаны совершенно безопасные атомные станции.

- А роботы? Они же везде в нашей жизни.

- Где? Их нет. Все эти роботы-пылесосы, доставщики еды и умные колонки не в счет. Это бытовые забавы. А вот промышленных роботов, которые бы реально влияли на производство, как не было, так и нет. Технологического прорыва не случилось. Хотя были надежды. Успеем ли мы теперь, непонятно.

Роботы-пылесосы, конечно, облегчают жизнь, но не о таких прорывных технологиях мечтало человечество...

Роботы-пылесосы, конечно, облегчают жизнь, но не о таких прорывных технологиях мечтало человечество...

Фото: Shutterstock

- Но ведь цифровые технологии очень бурно развиваются...

- Но экономического эффекта от них нет. Локально да - цифровизация помогает. Например, камеры на дорогах. Аварийность реально снижается. Но это не делает революцию, как когда-то изобретение пенициллина или пластика.

- Получается, несколько десятилетий стабильности человечество потратило впустую?

- Да. Есть даже такая формулировка в научных кругах - «потерянное десятилетие». Об этом впервые заговорили в 2010-м, потом в 2020-м. И похоже, что третье десятилетие будет таким же. А надежды были. Помните, как говорили: «Миллениум - это будет фантастика, будущее, мир чудес».

- Почему не получилось?

- Все ключевые направления развития зависят от того, как работает наука. А она работает не очень хорошо. Это одна из главных проблем, которую уже надо бы активно решать. Сейчас все ученые, инженеры и инноваторы работают на какую-то ерунду. Посмотрите, какие за последние 20 лет были стартапы. Приложения для доставки еды? Такси? Даже автопилота толкового нет. Никаких прорывов.

Революции не произошло

- Совсем никаких?

- Нет революционных. Когда у нас был прорыв в материалах - производство пластика в первой половине ХХ века. Все. Да, активно развивается синтетическая биология. Но это единственный научный инновационный процесс, на который все возлагают надежды.

Еще верили в наномашины, способные заменить кучу техники. Мы, США, другие страны попытались что-то делать, но сама идея создания таких нанороботов оказалась слишком сложной... Наномашины не были созданы, и все про них как будто забыли. А зря! Хорошо бы к ним вернуться.

Было направление, связанное с созданием искусственного интеллекта. Тут пока ни о каких ошеломительных результатах говорить не приходится. Да, сгенерировать прикольную аватарку, подобрать музыку в умной колонке он умеет, но не более того. Научной или инженерной работы искусственный интеллект не выполняет. Что касается человеческого интеллекта, то тут вообще черная дыра.

- А генетика? Геном же расшифровали.

- Ну расшифровали, ну можем создать организм с любым набором генов. И дальше что? Никаких прорывов нет даже в медицине. В теории ученые могли бы создать какой-нибудь кактус, который поедала бы генетически модифицированная корова и давать вместо молока нефть. А можно даже не нефть, а сразу отдельно керосин, отдельно бензин, отдельно смазочное масло. В общем, первый шаг сделали, расшифровали. А вот успеем ли сделать второй - не факт.

Атмосфера не проветривается

- О каком остатке времени ты постоянно говоришь?

- По всем прогнозам, через 20 - 30 лет будет кризис традиционных источников энергии, климатический кризис, куча проблем с экологией.

- С чего ты это взял?

- Так это уже видно. Ты замечала, например, что еще 10 - 15 лет назад ты ехала за рулем и все лобовое стекло было в насекомых? А теперь такого почти нет. Общая масса насекомых стала значительно меньше. А ведь в природе все взаимосвязано. Вымирает огромное количество живых существ. Плюс глобальное потепление. Если все это сложить, получится, что в совсем недалекой перспективе нас ждет очень печальное будущее - природные катастрофы и скатывание в допромышленные времена.

- Что еще с нами будет?

- Мы станем глупее. Есть один момент, о котором надо думать уже сегодня. Если мы продолжим сжигать топливо, будет увеличиваться содержание углекислого газа в атмосфере. Сейчас его в атмосфере примерно 430 частей на миллион, а к концу XXI века будет 1500. А это как непроветриваемое душное помещение, в котором способность думать сокращается, по некоторым параметрам, в четыре раза. То есть в мире в целом станет настолько душно, что люди перестанут соображать вообще. И вот тогда уже никаких проблем не будет: мы перестанем их осознавать.

Еще одна фантазия француза Коте. Знания из книг загружает в головы школьников специальная машина. Увы, до этого пока далеко, хотя послушать через гаджет обучающую аудиокнигу или урок иностранного языка сегодня не проблема. Фото: Wikimedia Commons

Еще одна фантазия француза Коте. Знания из книг загружает в головы школьников специальная машина. Увы, до этого пока далеко, хотя послушать через гаджет обучающую аудиокнигу или урок иностранного языка сегодня не проблема. Фото: Wikimedia Commons

А В ЭТО ВРЕМЯ

Только микробы и развиваются

- А как же современные технологии? Есть же какие-то положительные тенденции?

- Есть. Из самых прогрессивных я бы отметил синтетическую биологию. Ученые уже могут кое-какие продукты органического происхождения получать не традиционным способом, а от генетически модифицированных микробов. То есть их запрограммировали, и они сидят и производят необходимые материалы. Таким способом уже получают порядка миллиона тонн сырья в год.

- Какого именно?

- Одна из лидирующих компаний делает масла, которые используют в производстве сноубордов и лыж. Airbus (один из крупнейших авиаконцернов. - Ред.) сотрудничает с компанией, производящей синтетический паучий шелк. Он очень крепкий и легкий. Его хотят использовать для строительства некоторых частей самолетов. Есть проекты у Adidas по пошиву одежды из материалов, полученных с помощью микробов.

- А у нас?

- Есть в России компания «Эфко». Она тоже занимается микробиологическим производством. То есть это уже реальность. Так что уже в ближайшем будущем мы сможем заменить часть энергоемких процессов более доступными микробиологическими. И, возможно, мы сможем сохранить тот же уровень потребления, но с меньшей ценой для природы.

НАДЕЖДА

Выход есть - «доить» облака

- Может, хоть что-нибудь хорошее нас все-таки ждет?

- Конечно, есть перспективы, но ими никто не занимается. Например, у нас есть один козырь по энергии. Это аэрогидроэлектростанции.

- Что это такое?

- Это идея российского инженера Андрея Казанцева. Идея очень простая и элегантная: в обычной гидроэлектростанции высота падения воды, которая крутит турбину, - 20 - 30 метров. Но можно же кидать воду с неба! С высоты 1,5 - 2 километра. Там облака - это та же вода, но распыленная в облако. Потенциальная энергия этой воды в 100 раз больше, чем у той, что на земле. Идея в том, что надо облако сконденсировать на специальную сетку и пустить в трубу, по которой вода будет стекать и крутить турбину. Причем гораздо мощнее, чем вода, падающая из плотины.

- И что с этой идеей сейчас?

- К сожалению, ничего. Ее уже разработали, просчитали и даже сделали первые экспериментальные прототипы. Куда только Казанцев со своей идеей не ходил... Но ни «РусГидро», ни «Сколково» этим заниматься не хотят. Пусть, мол, сам делает стартап, подает на грант... В общем, решения есть, но мы не можем подойти их и взять.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Медведев Данила Андреевич, 42 года. Футуролог, к. э. н., сооснователь Российского трансгуманистического движения, ведущий и автор передачи «Программа на будущее» (ВГТРК), исследователь в Московском институте электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ).

О РАЗНОМ