Человечество научится доить облака, а работать за людей будут микробы: ученый рассказал, каким будет будущее через 30 лет

Так французский художник Жан-Марк Коте представлял в 1900 году работу почтальонов в 2000-м. Реальность оказалась еще более удивительной: для доставки электронных писем почтальоны вообще не нужны. Фото: Wikimedia Commons

Могли ли люди в начале прошлого века предположить, как мы будем жить сегодня? Конечно, могли. Пусть и очень приблизительно. Например, известный иллюстратор Жан-Марк Коте накануне Всемирной выставки в Париже 1900 года выпустил серию футуристических открыток: там и роботы-пылесосы, и комбайны на пульте управления, и даже инкубаторы для выращивания цыплят.

Анализировать настоящее и прогнозировать будущее люди всегда умели и любили. Вот и сегодня есть целая группа ученых-футурологов. Так какое же оно - наше с вами будущее? С этим вопросом мы пошли к известному в России общественному деятелю, сооснователю Российского трансгуманистического движения Даниле Медведеву. Он специально для «Комсомолки» обрисовал возможные варианты.

Данила Медведев. Фото: Личный архив

России повезло

- Данила, можно уже что-то предположить наверняка?

- Конечно. Например, энергетический кризис. Он не за горами.

- Вы с порога начинаете пугать.

- Но Россия в этом смысле в чуть более выигрышном положении. По крайней мере на ближайшие несколько десятилетий. И тут дело не столько в запасах. Так уж получилось, что мы находимся в холодном поясе. У нас вечная мерзлота, тундра, холодные северные моря. Но с учетом глобального потепления может оказаться, что здесь, на наших территориях, в ближайшем будущем можно будет как раз комфортно жить. Конечно, есть свои неприятности: таяние вечной мерзлоты, выделение метана, пожары в Сибири. Но это не так масштабно, как во Флориде или в Бангладеш, где с вероятностью 10% (а это очень много) все береговые постройки может просто смыть. Поэтому, кроме всех политических аспектов (сверхдержавы, гегемония и т. д.), на повестке дня появился и этот.

- То есть это противостояние России и США - это борьба за хорошее место на планете?

- Да, вполне. Наши территории им интересны.

Зарабатывают на разрушении

- Еще лет 15 назад много говорилось о глобализации, что мир поделится на профессиональные сферы. Одна страна - курорт, другая - всемирная больница, третья - промышленный центр...

- Такая модель может работать, только если есть общие правила, которые всех устраивают. Чтобы был всеобщий мир, надо убрать все серьезные противоречия. Но американские финансовые и военные элиты эти противоречия убирать не хотят. У США военный бюджет почти триллион долларов в год. Он активно используется, осваивается. И в отличие от российского или китайского ориентирован на прибыль.

- Это как?

- Как происходит у нас: правительство просит, и наши компании военно-промышленного комплекса производят что-то для нужд армии. У американцев логика другая: «Мы хотим заработать, нам нужен еще один военный контракт». И они идут в конгресс, давят на него, чтобы тот еще и еще раздувал бюджет. Там имперские планы прекрасно идут рука об руку с бизнесом.

- Ну Украине же дают оружие и деньги бесплатно.

- Они ничего не дают бесплатно. Это кредит. И они всегда потребуют его вернуть. А нет денег - возьмут предприятиями, землями, еще чем-то. Посмотрите на Шри-Ланку. Там образец коллапса цивилизации: долги европейским странам привели к тому, что туда просто перестали поставлять энергоносители. И американцы тут же пришли на помощь. Эта схема давно отточена: мало кто помнит, что в начале ХХ века Аргентина была страной, входившей в десятку самых мощных экономик мира. Но и ее загнали в угол и просто разорвали. А вот Россию не смогли. Мы рассчитались с международными долгами, и теперь рычагов влияния на нас нет.

Так французский художник Жан-Марк Коте представлял в 1900 году работу почтальонов в 2000-м. Реальность оказалась еще более удивительной: для доставки электронных писем почтальоны вообще не нужны. Фото: Wikimedia Commons

Пора выбирать свой путь

- Как вся эта история связана с футурологией?

- Сегодня ясны большие тренды, которые происходят. Спецоперация и последовавшие за ней санкции, топливные кризисы и взрывы газопроводов заставили всех задуматься: а сколько вообще в мире есть энергетических ресурсов? И выяснилось, что, по сути, пик добычи нефти-то достигнут.

- Так совсем недавно же все наращивали и наращивали.

- Конечно. Но вдруг всем стало понятно: вот он, пик добычи. И что теперь? Сможем ли мы продолжать развиваться через атомную, солнечную или другую какую энергию? И я еще не говорю, что, кроме энергии, нужны калийные соли, фосфор и другие минералы. И ведь все заканчивается.

- А если не справимся?

- Если не справимся, наступит крах, как на Шри-Ланке в начале прошлого года, когда правительство не смогло платить по счетам за энергию. Да и Украина сейчас увидела некий «тизер» того, как мир может выглядеть лет через 10. Да, у них сейчас нет энергии, потому что разбомблены объекты энергетической инфраструктуры, но потом ее не будет, потому что просто заправляться нечем будет.

В Европе уже дефицит нефти, газа и угля. А на Шри-Ланке и в Японии вообще нет ничего своего: они почти на 100% зависят от импорта. Хотя, конечно, есть некоторые страны, которым не так страшно.

- Это мы?

- Да. И еще, например, Исландия. Там есть прекрасная геотермальная энергия. На их 300 000 населения ее хватит неограниченно долго. Но у них другая проблема: нет больше ничего - ни земли, ни удобрений... У России есть чуть-чуть больше нефти и газа. Нам их на какое-то время хватит. Но опять же, на какое-то время, лет на 30 - 40, ну, может быть, 50, не больше. Так что ближайшие лет 10 можно не беспокоиться, но уже надо бы думать, что делать потом.

- То есть будущее мутно и непонятно?

- Не совсем так. Оно не определено. Сейчас переломный момент. Тренды понятны: экология, энергетика и технологические тенденции. Если решим эти задачи, пойдем вверх. Если нет, и мы так и останемся зависимы от углеводородов, скатимся в дотехнологические времена.

Потерянные десятилетия

- А что с альтернативной энергетикой? Ветряки, энергии прилива, солнечные батареи...

- С этим есть банальная проблема. Возьмем ветряную электростанцию. Материалов и ресурсов для ее изготовления требуется в десятки раз больше, чем для производства традиционной на аналогичную мощность. То есть, по сути, она не дает ничего, кроме громкого слова.

- И что же делать?

- В этом смысле идеально было бы масштабировать атомные электростанции. Но тут есть политический подтекст и очень много иррациональных страхов. Все очень сильно боятся аварии, наращивают требования безопасности. Из-за этого растет стоимость энергии. Но ведь уже давно разработаны совершенно безопасные атомные станции.

- А роботы? Они же везде в нашей жизни.

- Где? Их нет. Все эти роботы-пылесосы, доставщики еды и умные колонки не в счет. Это бытовые забавы. А вот промышленных роботов, которые бы реально влияли на производство, как не было, так и нет. Технологического прорыва не случилось. Хотя были надежды. Успеем ли мы теперь, непонятно.

Роботы-пылесосы, конечно, облегчают жизнь, но не о таких прорывных технологиях мечтало человечество... Фото: Shutterstock

- Но ведь цифровые технологии очень бурно развиваются...

- Но экономического эффекта от них нет. Локально да - цифровизация помогает. Например, камеры на дорогах. Аварийность реально снижается. Но это не делает революцию, как когда-то изобретение пенициллина или пластика.

- Получается, несколько десятилетий стабильности человечество потратило впустую?

- Да. Есть даже такая формулировка в научных кругах - «потерянное десятилетие». Об этом впервые заговорили в 2010-м, потом в 2020-м. И похоже, что третье десятилетие будет таким же. А надежды были. Помните, как говорили: «Миллениум - это будет фантастика, будущее, мир чудес».

- Почему не получилось?

- Все ключевые направления развития зависят от того, как работает наука. А она работает не очень хорошо. Это одна из главных проблем, которую уже надо бы активно решать. Сейчас все ученые, инженеры и инноваторы работают на какую-то ерунду. Посмотрите, какие за последние 20 лет были стартапы. Приложения для доставки еды? Такси? Даже автопилота толкового нет. Никаких прорывов.

Революции не произошло

- Совсем никаких?

- Нет революционных. Когда у нас был прорыв в материалах - производство пластика в первой половине ХХ века. Все. Да, активно развивается синтетическая биология. Но это единственный научный инновационный процесс, на который все возлагают надежды.

Еще верили в наномашины, способные заменить кучу техники. Мы, США, другие страны попытались что-то делать, но сама идея создания таких нанороботов оказалась слишком сложной... Наномашины не были созданы, и все про них как будто забыли. А зря! Хорошо бы к ним вернуться.

Было направление, связанное с созданием искусственного интеллекта. Тут пока ни о каких ошеломительных результатах говорить не приходится. Да, сгенерировать прикольную аватарку, подобрать музыку в умной колонке он умеет, но не более того. Научной или инженерной работы искусственный интеллект не выполняет. Что касается человеческого интеллекта, то тут вообще черная дыра.

- А генетика? Геном же расшифровали.

- Ну расшифровали, ну можем создать организм с любым набором генов. И дальше что? Никаких прорывов нет даже в медицине. В теории ученые могли бы создать какой-нибудь кактус, который поедала бы генетически модифицированная корова и давать вместо молока нефть. А можно даже не нефть, а сразу отдельно керосин, отдельно бензин, отдельно смазочное масло. В общем, первый шаг сделали, расшифровали. А вот успеем ли сделать второй - не факт.

Атмосфера не проветривается

- О каком остатке времени ты постоянно говоришь?

- По всем прогнозам, через 20 - 30 лет будет кризис традиционных источников энергии, климатический кризис, куча проблем с экологией.

- С чего ты это взял?

- Так это уже видно. Ты замечала, например, что еще 10 - 15 лет назад ты ехала за рулем и все лобовое стекло было в насекомых? А теперь такого почти нет. Общая масса насекомых стала значительно меньше. А ведь в природе все взаимосвязано. Вымирает огромное количество живых существ. Плюс глобальное потепление. Если все это сложить, получится, что в совсем недалекой перспективе нас ждет очень печальное будущее - природные катастрофы и скатывание в допромышленные времена.

- Что еще с нами будет?

- Мы станем глупее. Есть один момент, о котором надо думать уже сегодня. Если мы продолжим сжигать топливо, будет увеличиваться содержание углекислого газа в атмосфере. Сейчас его в атмосфере примерно 430 частей на миллион, а к концу XXI века будет 1500. А это как непроветриваемое душное помещение, в котором способность думать сокращается, по некоторым параметрам, в четыре раза. То есть в мире в целом станет настолько душно, что люди перестанут соображать вообще. И вот тогда уже никаких проблем не будет: мы перестанем их осознавать.

Еще одна фантазия француза Коте. Знания из книг загружает в головы школьников специальная машина. Увы, до этого пока далеко, хотя послушать через гаджет обучающую аудиокнигу или урок иностранного языка сегодня не проблема. Фото: Wikimedia Commons

А В ЭТО ВРЕМЯ

Только микробы и развиваются

- А как же современные технологии? Есть же какие-то положительные тенденции?

- Есть. Из самых прогрессивных я бы отметил синтетическую биологию. Ученые уже могут кое-какие продукты органического происхождения получать не традиционным способом, а от генетически модифицированных микробов. То есть их запрограммировали, и они сидят и производят необходимые материалы. Таким способом уже получают порядка миллиона тонн сырья в год.

- Какого именно?

- Одна из лидирующих компаний делает масла, которые используют в производстве сноубордов и лыж. Airbus (один из крупнейших авиаконцернов. - Ред.) сотрудничает с компанией, производящей синтетический паучий шелк. Он очень крепкий и легкий. Его хотят использовать для строительства некоторых частей самолетов. Есть проекты у Adidas по пошиву одежды из материалов, полученных с помощью микробов.

- А у нас?

- Есть в России компания «Эфко». Она тоже занимается микробиологическим производством. То есть это уже реальность. Так что уже в ближайшем будущем мы сможем заменить часть энергоемких процессов более доступными микробиологическими. И, возможно, мы сможем сохранить тот же уровень потребления, но с меньшей ценой для природы.

НАДЕЖДА

Выход есть - «доить» облака

- Может, хоть что-нибудь хорошее нас все-таки ждет?

- Конечно, есть перспективы, но ими никто не занимается. Например, у нас есть один козырь по энергии. Это аэрогидроэлектростанции.

- Что это такое?

- Это идея российского инженера Андрея Казанцева. Идея очень простая и элегантная: в обычной гидроэлектростанции высота падения воды, которая крутит турбину, - 20 - 30 метров. Но можно же кидать воду с неба! С высоты 1,5 - 2 километра. Там облака - это та же вода, но распыленная в облако. Потенциальная энергия этой воды в 100 раз больше, чем у той, что на земле. Идея в том, что надо облако сконденсировать на специальную сетку и пустить в трубу, по которой вода будет стекать и крутить турбину. Причем гораздо мощнее, чем вода, падающая из плотины.

- И что с этой идеей сейчас?

- К сожалению, ничего. Ее уже разработали, просчитали и даже сделали первые экспериментальные прототипы. Куда только Казанцев со своей идеей не ходил... Но ни «РусГидро», ни «Сколково» этим заниматься не хотят. Пусть, мол, сам делает стартап, подает на грант... В общем, решения есть, но мы не можем подойти их и взять.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Медведев Данила Андреевич, 42 года. Футуролог, к. э. н., сооснователь Российского трансгуманистического движения, ведущий и автор передачи «Программа на будущее» (ВГТРК), исследователь в Московском институте электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ).