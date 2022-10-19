В каком возрасте выдавать ребенку карманные деньги и заводить карточку

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В этом учебном году азы финансовой грамотности интегрировали в курсы математики, информатики, окружающего мира и географии для 1-9 классов. А со следующего 1 сентября этот предмет станет обязательным и в старших классах: на уроках обществознания будут рассказывать о финансовом рынке, финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции, а также как правильно обращаться с личными финансами и не попадаться на удочку мошенников. Однако и родителям следует помогать детям разбираться в денежных вопросах, причем как можно раньше. Вот советы от генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова.

Дошкольники (3–7 лет)

Малышам объясняйте: чтобы получить желаемую игрушку, нужны деньги.

Примерно с пяти лет привлекайте ребенка к решению простых бытовых задач. Например, какое купим молоко: в красивой упаковке, но дороже, или в простой, но дешевле (и тем самым сэкономим деньги на что-то вкусное).

Дайте в магазине небольшую сумму – пусть сам в рамках этого бюджета сделает покупку и расплатится на кассе.

Расскажите, что взрослые не просто так ходят на работу, а получают за нее зарплату. При этом домашние дела не оплачиваются, а нужны для уюта, комфорта и помощи родственникам.

Поиграйте в «магазин», в кассу можно положить как игрушечные монетки и купюры, так и настоящие, на товары прицепите ценники. По ходу объясните, что такое семейный бюджет, расходы и доходы.

Заведите копилку и поставьте небольшую цель - накопить на игрушку или что-нибудь вкусное.

Начальная школа (7-11 лет)

Вместе составьте список покупок, объясните, как вы выбираете товары, почему одни товары дешевле, а другие – дороже, как расплачиваться на кассе или с помощью терминала, зачем нужен чек и что такое сдача. Разрешайте делать самостоятельные покупки.

Играйте в настольные экономические игры: «Монополию», «Менеджер», «Миллионер», «Денежный поток». Они научат планированию, распределению бюджета, инвестициям.

Также есть игры в формате приложения для смартфона, которые позволяют узнавать о финансах в развлекательной форме.

В этом учебном году азы финансовой грамотности интегрировали в курсы математики, информатики, окружающего мира и географии для 1-9 классов. Фото: Shutterstock

Средний школьный возраст (11-14)

Выдавайте ребенку сразу всю месячную сумму на карманные расходы. Объясните, что деньги нужно будет не потратить сразу, а научиться распределять свой бюджет на весь месяц. Следующий транш будет не раньше такого-то числа.

Объясняйте простым языком, что такое инфляция, зачем люди берут кредиты и ипотеки, почему нужно оплачивать коммунальные услуги и зачем нужны налоги. Это поможет понять связь между событиями и явлениями финансового мира.

Запишите ребенка на курсы или кружок по финансовой грамотности. В интернете есть много бесплатного контента на эту тему, проводятся конкурсы, игры, квесты.

Подросткки (14-17 лет)

Предложите подростку устроиться на подработку на лето. Это может быть помощь родственникам или друзьям, за которую они готовы заплатить. Получит хороший опыт, причем под присмотром знакомых людей.

Откройте банковскую детскую карту. Такие выпускают большинство банков. К карте могут быть привязаны мобильные приложения, чтобы родители могли отслеживать транзакции, устанавливать лимиты, обычные бонусы «взрослых» карт на них тоже есть – от кешбэка до подарков от партнеров. Чтобы минимизировать риски мошенничества, установите ограничения на ежедневный размер операций (снятие наличных и оплата в торговых точках) и запрет на использование карты в онлайн-расчетах.

Проверяйте большие суммы переводов, чтобы ребенок не мог их потратить на покупки у сомнительных продавцов или переводы в соцсетях.

Доведите важное правило - не сообщать тем, кто позвонил, конфиденциальную информацию: коды проверки из СМС, цифры с обратной стороны карты (CVV/CVC- коды), ПИН-код, кодовое слово (контрольная информация клиента), логин к онлайн-банку, постоянный и одноразовый пароли к онлайн-банку.

Расскажите о риске заразить телефон или планшет вредоносным программным обеспечением, похищающим ключевую информацию (к примеру, код из СМС). Обычно взаражение происходит, когда ребенок что-то скачивает или посещает сайты с бесплатным контентом (музыка, игры, фильмы, книги и домашние задания).