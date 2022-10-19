Уже есть рабочие варианты по всем предметам. Окончательные вывесят после 1 ноября и больше менять не будут
Фото: Евгения ГУСЕВА
К Всероссийской встрече с главными по экзаменам мамы и папы целый месяц готовились: отправляли наболевшие вопросы. Собралось несколько тысяч, говорят организаторы. Львиная часть была от родителей 11-классников и касалась ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев стал аудитории роднее и ближе после того, как признался, что его третий ребенок тоже заканчивает школу в этом году: мол, мы с вами в одной лодке, делитесь лайфхаками. Да и целых два часа отвечал на вопросы.
Мы ожидали, что баллы снизятся, ведь в ЕГЭ внесли содержательные изменения. Но нет: по половине предметов результаты даже лучше стали.
На сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений, который формирует задания для экзаменов) уже есть рабочие варианты по всем предметам. Окончательные вывесят после 1 ноября и больше менять не будут.
В ковидные годы (2020-21) было примерно 10% таких ребят. Они выбирали ГИА, сдавали экзамены в школе и получали аттестаты. При желании могли через год сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Сейчас такое решение требует изменения законодательства, но мы в Рособрнадзоре не видим серьезных рисков этого перехода.
По схеме Крыма и Севастополя. На время переходного периода ребята смогут сдавать либо ЕГЭ, либо ГВЭ и внутренние экзамены в вузах при поступлении. Если же где-то возникнут риски для безопасности, экзамены будем переносить на другие дни или же проводить в других пунктах.
Есть такой запрос от учеников, однако пока не будем. Это технически сложно и финансово нецелесообразно. Взять русский. В этом году его сдавали около 700 тысяч человек, работали 7500 пунктов проведения и около 70 000 аудиторий. Очень масштабная акция, которая проводится один раз в год. По информатике технологию перехода на компьютеры апробировали лет семь назад, а перейти смогли только сейчас, и то со скрипом. Ведь нужно было обеспечить все пункты страны оборудованием, соответствующим единым требованиям – чтобы и в тундре, и в Москве у детей были равные стартовые условия. Так что пока займемся качественным улучшением ЕГЭ по информатике.
Основная – завышенные ожидания. Сто баллов — это хорошо, все, что ниже, - трагедия. Даже 90 для многих плохой результат. Наблюдайте за статистикой, изучайте сайты вузов – с какими баллами туда поступали, и у вас появится понимание, сколько вам нужно набрать баллов. Пишите тренировочные тесты – обычно на ЕГЭ потом бывают очень похожие баллы. Ну и учиться хорошо нужно не в последний год, а все 11 лет.
Родителям – создать дома комфортные психологические условия для ребенка. Говорить, что баллы ЕГЭ не уменьшат вашу любовь и что это всего лишь ориентир при поступлении. Детям – слушать рекомендации учителей в школе и ориентироваться на открытые источники и ресурсы: сайт и соцсети Рособрнадзора, Навигатор ГИА, сайт ФИПИ, федеральный центр тестирования. Постоянно работают наши горячие линии. Также важно четко определиться уже сейчас, куда поступаете и какие предметы будете сдавать и целенаправленно готовиться. Изучите правила поступления вузов (их обязаны публиковать до 1 октября), в частности, за какие олимпиады они дают дополнительные баллы, и участвуйте. Баллы добавляют и за значки ГТО – еще есть время сдать нормативы, за волонтерство. Плюс 10 баллов к вашим результатам ЕГЭ – это максимум, но и они повышают шансы попасть на бюджет.
На этот вопрос ответила директор ФИПИ Оксана Решетникова:
- Образовательный стандарт (ФГОС) предусматривает изучение предметов в школе на двух уровнях: базовом и углубленном. Базовый – это общекультурный уровень, на который школы должны вывести всех учеников за 11 лет. Углубленный нужен для продолжения образования в вузе. Родители не понимают эту разницу и хотят от школы высокого результата. Задания к экзаменам (КИМы) строятся на базе и включают задания углубленного уровня, поэтому если выпускник хочет высокий балл на ЕГЭ, нужна дополнительная подготовка. Готовиться можно самостоятельно, без репетиторов. Есть много бесплатных ресурсов и опций. Главный друг выпускников – сайт ФИПИ. А школа может организовать элективные занятия (тематические модули углубленного изучения предмета или какой-то темы, обязательные в отличие от факультатива: Ред.) по запросу учеников и родителей.
Что еще не планируют в ближайшее время
Добавить третьим обязательным (помимо русского и математики) английский, историю, физику или любой другой предмет;
- разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, как математику;
- разрешить, как когда-то, сдавать одновременно базовую и профильную математику – только что-то одно;
- менять минимальные пороговые баллы по предметам для поступления в вузы. Это позиция Рособрнадзора, но Минобрнауки, другие министерства, а также сами вузы вправе задавать для себя более высокую планку, чтобы сразу отсеять слабых абитуриентов;
- вводить экспериментальную часть в ЕГЭ по химии и физике по аналогии с ОГЭ.