Уже есть рабочие варианты по всем предметам. Окончательные вывесят после 1 ноября и больше менять не будут Фото: Евгения ГУСЕВА

К Всероссийской встрече с главными по экзаменам мамы и папы целый месяц готовились: отправляли наболевшие вопросы. Собралось несколько тысяч, говорят организаторы. Львиная часть была от родителей 11-классников и касалась ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев стал аудитории роднее и ближе после того, как признался, что его третий ребенок тоже заканчивает школу в этом году: мол, мы с вами в одной лодке, делитесь лайфхаками. Да и целых два часа отвечал на вопросы.

Как сдали выпускники этого года?

Мы ожидали, что баллы снизятся, ведь в ЕГЭ внесли содержательные изменения. Но нет: по половине предметов результаты даже лучше стали.

Когда выложат демоверсии?

На сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений, который формирует задания для экзаменов) уже есть рабочие варианты по всем предметам. Окончательные вывесят после 1 ноября и больше менять не будут.

Можно ли не сдавать ЕГЭ тем, кто после школы пойдет работать?

В ковидные годы (2020-21) было примерно 10% таких ребят. Они выбирали ГИА, сдавали экзамены в школе и получали аттестаты. При желании могли через год сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Сейчас такое решение требует изменения законодательства, но мы в Рособрнадзоре не видим серьезных рисков этого перехода.

Как будут экзаменовать выпускников из новых регионов России?

По схеме Крыма и Севастополя. На время переходного периода ребята смогут сдавать либо ЕГЭ, либо ГВЭ и внутренние экзамены в вузах при поступлении. Если же где-то возникнут риски для безопасности, экзамены будем переносить на другие дни или же проводить в других пунктах.

Переведут ли в компьютерный формат другие предметы вслед за информатикой?

Есть такой запрос от учеников, однако пока не будем. Это технически сложно и финансово нецелесообразно. Взять русский. В этом году его сдавали около 700 тысяч человек, работали 7500 пунктов проведения и около 70 000 аудиторий. Очень масштабная акция, которая проводится один раз в год. По информатике технологию перехода на компьютеры апробировали лет семь назад, а перейти смогли только сейчас, и то со скрипом. Ведь нужно было обеспечить все пункты страны оборудованием, соответствующим единым требованиям – чтобы и в тундре, и в Москве у детей были равные стартовые условия. Так что пока займемся качественным улучшением ЕГЭ по информатике.

Какие ошибки допускают родители выпускников?

Основная – завышенные ожидания. Сто баллов — это хорошо, все, что ниже, - трагедия. Даже 90 для многих плохой результат. Наблюдайте за статистикой, изучайте сайты вузов – с какими баллами туда поступали, и у вас появится понимание, сколько вам нужно набрать баллов. Пишите тренировочные тесты – обычно на ЕГЭ потом бывают очень похожие баллы. Ну и учиться хорошо нужно не в последний год, а все 11 лет.

Как успешно сдать ЕГЭ? Что посоветуете детям и родителям?

Родителям – создать дома комфортные психологические условия для ребенка. Говорить, что баллы ЕГЭ не уменьшат вашу любовь и что это всего лишь ориентир при поступлении. Детям – слушать рекомендации учителей в школе и ориентироваться на открытые источники и ресурсы: сайт и соцсети Рособрнадзора, Навигатор ГИА, сайт ФИПИ, федеральный центр тестирования. Постоянно работают наши горячие линии. Также важно четко определиться уже сейчас, куда поступаете и какие предметы будете сдавать и целенаправленно готовиться. Изучите правила поступления вузов (их обязаны публиковать до 1 октября), в частности, за какие олимпиады они дают дополнительные баллы, и участвуйте. Баллы добавляют и за значки ГТО – еще есть время сдать нормативы, за волонтерство. Плюс 10 баллов к вашим результатам ЕГЭ – это максимум, но и они повышают шансы попасть на бюджет.

Учителя не хотят готовить к ЕГЭ: мол, сами прорешивайте задания из КИМов или нанимайте репетиторов. Доколе?

На этот вопрос ответила директор ФИПИ Оксана Решетникова:

- Образовательный стандарт (ФГОС) предусматривает изучение предметов в школе на двух уровнях: базовом и углубленном. Базовый – это общекультурный уровень, на который школы должны вывести всех учеников за 11 лет. Углубленный нужен для продолжения образования в вузе. Родители не понимают эту разницу и хотят от школы высокого результата. Задания к экзаменам (КИМы) строятся на базе и включают задания углубленного уровня, поэтому если выпускник хочет высокий балл на ЕГЭ, нужна дополнительная подготовка. Готовиться можно самостоятельно, без репетиторов. Есть много бесплатных ресурсов и опций. Главный друг выпускников – сайт ФИПИ. А школа может организовать элективные занятия (тематические модули углубленного изучения предмета или какой-то темы, обязательные в отличие от факультатива: Ред.) по запросу учеников и родителей.

КОРОТКО

Что еще не планируют в ближайшее время

Добавить третьим обязательным (помимо русского и математики) английский, историю, физику или любой другой предмет;

- разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, как математику;

- разрешить, как когда-то, сдавать одновременно базовую и профильную математику – только что-то одно;

- менять минимальные пороговые баллы по предметам для поступления в вузы. Это позиция Рособрнадзора, но Минобрнауки, другие министерства, а также сами вузы вправе задавать для себя более высокую планку, чтобы сразу отсеять слабых абитуриентов;

- вводить экспериментальную часть в ЕГЭ по химии и физике по аналогии с ОГЭ.