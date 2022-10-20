Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 октября 2022 года: Нацисты убивали мирных жителей ради их машин, ВСУ пытались напасть на Запорожскую АЭС, Киев ждет худшую зиму в своей истории

ВСУ опять пытались захватить Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Путин ввел военное положение в 4 новых регионах

Российский президент подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. О чем сообщил на заседании Совбеза. Путин пояснил: «Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди». И уточнил, что на данных территориях «до вступления в состав России действовал режим военного положения», а «сейчас надо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства». Лидер страны также напомнил о подрыве Крымского моста, и о том, что российскими спецслужбами «пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики». В том числе — энергетики атомной. Так что без военного положения — никак.

Из Херсона эвакуируют 60 тысяч жителей

Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области, сообщил: власти региона собираются отправить на левый берег Днепра ( и отправку дальше в регионы РФ) не менее 60 тысяч херсонцев. Уйдет на это пять-шесть дней. Из речпорта Херсона речными трамваями на другой берег уже отправлены первые пять тысяч человек. Сальдо отметил: напряженности в городе в данный момент нет. А угроза подрыва плотины Каховской ГЭС и частичного затопления города — есть. Сейчас идет подготовка к обороне этого областного центра. Строители Херсона Ганнибал и Суворов всегда знали: тут враг не пройдет.

ВСУ опять пытались захватить Запорожскую АЭС

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что ВСУ попытались вновь высадить десант на Запорожскую АЭС в районе Энергодара — на этот раз на 30 катерах. Рогов заявил: «Ночью с южного района города Запорожье и других направлений вышла большая группа десантных катеров, заполненных боевиками сил спецопераций. Также с ними шло большое груженое судно. Была попытка высадки десанта для захвата Запорожской АЭС». Бой шел нескольких часов. Российские подразделения отбили атаку ВСУ. Но они супермены доморощенные не остановятся. Наверное, пока точно не свернут себе шею.

Националисты убивали мирных жителей ради их машин

Подполковник Валентин Алтухов, бывший замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ) рассказал, что боевики запрещенного в России «Азова» убивали мирных жителей, чтобы завладеть их машинами. Алтухов сообщил: «В конце марта сержант Черный хотел отвезти своих детей в Запорожье. Он потребовали каких-то гражданских освободить машину. Когда ее хозяева стали возмущаться, их просто расстреляли». Также азовцы пытались вырваться из Мариуполя, прикрываясь чужими детьми. Алтухов свидетельствует: «Тем, кто был на блокпосту, удалось разговорить детей, и оказалось, что с ними едут не родители, а люди, которые убили их родителей и пытались таким образом под прикрытием детей покинуть Мариуполь». Европе позарез нужны такие защитники демократии, жаль, теперь вряд ли доедут.

Сможет ли незалежная пережить близкую зиму?

Незалежная сможет пережить предстоящую зиму не только при работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, но и при резком сокращении работы промышленных предприятий. Накануне шестой президент самостийной сообщил, что с 10 октября в результате российских ракетных ударов на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. После чего начались массовые отключения электроэнергии по всей стране. Но в Карпатах еще остался лес. А вдоль Днепра и Днестра много камыша. Главное — не отчаиваться и верить в европейский путь развития.

Транзит российского газа через Украину идет на прежнем уровне?

Удивительно, но последняя заявка на транзит российского газа через территорию незалежной оказалась, в общем, на уровне предыдущих месяцев. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что эта компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газо-измерительную станцию (ГИС) «Суджа» - 42,4 млн кубических метров на 19 октября 2022 года. Заявка на ГИС «Сохрановка», которую Киев, по его словам, не в состоянии контролировать, «отклонена». А ведь раньше там качали более 30 млн кубометров голубого топлива каждый сутки. Но, как известно, колхоз — дело добровольное, как и прокачка газа.

Улицу имени Бандеры переименовали в Логанскую

Депутат Верховной рады Софья Федина, которая также ведущая и певица, сообщила, что улицы Степана Бандеры и Галицкой армии в поселке Тывров Винницкой области Украины сменили имена. Федина с возмущением цитирует выдержку из решения местной администрации: «Учитывая неоднократные обращения жителей поселка городского типа Тывров о переименовании улиц, поселковый совет постановил: коллективное обращение жителей пгт Тывров от 30 сентября о переименовании улицы Степана Бандеры принять к сведению и переименовать улицу Степана Бандеры на улицу Логанская». Такая же причина указана и для улицы Галицкой армии - ее переименовали в улицу Казацкая. Украинская певица-депутат назвала это решение «постыдным» и опубликовала поименный список тех, кто проголосовал за изменение названий. Все-таки иногда лучше петь, чем писать.

Боррель назвал окружение Европы джунглями, зацепив и Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Европу с «садом», а окружение Старого Света - с «джунглями». Потом Боррель начал оправдываться: «Моя ссылка на джунгли не имеет расистского, культурного или географического подтекста. К сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на Украине». Но на всякий случай Жозеп извинился перед теми, кто истолковал его метафору как «колониальный европоцентризм». Еще он присовокупил такое заявление: «У меня достаточно опыта, чтобы понимать, что ни Европа, ни Запад не идеальны, и что некоторые страны Запада время от времени нарушают международное право». Только «время от времени»? Да неужели?!