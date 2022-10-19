Все регионы России, на время проведения спецоперации, будут поделены на 4 группы по уровню мер безопасности: от военного положения до «базовой готовности» Фото: EAST NEWS

Согласно Указу президента № 756, все регионы России, на время проведения спецоперации, будут поделены на 4 группы по уровню мер безопасности. Где по указу Путина будет введено военное положение и что это такое? Что значит режим среднего уровня реагирования? Где на карте находятся регионы ЦФО и ЮФО, в которых ввели уровень «повышенной готовности»? Публикуем карту регионов России, а также объясняем, что меняется для жителей различных городов с октября 2022 года.

В каких регионах России введено военное положение

1 группа — это недавно присоединившиеся к России 4 региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В них вводится «военное положение».

Что здесь изменится:

- Тут вводится территориальная оборона и создаются штабы территориальной обороны.

- Действует комендантский час.

- Ограничивается въезд в регион.

- Производится досмотр транспорта и документов.

- Усиливается охрана важных объектов — и военных, и гражданских.

- Временно запрещаются забастовки и митинги, вводится военная цензура.

- Разрешается привлекать граждан к работам на объектах обороны (например, рытье окопов) и конфисковать транспорта для нужд армии с обязательной компенсацией.

- Граждане могут быть переселены из опасных районов в безопасные.

Где в России введено военное положение и уровень среднего реагирования Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Где в России введен режим среднего уровня реагирования

2 группа — это 8 регионов, граничащих с зоной проведения спецоперации — Крым и Севастополь, Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская и Брянская области. В них вводится режим «среднего уровня реагирования».

Что поменяется тут:

Здесь не будет комендантского часа, военной цензуры, запрета митингов и забастовок, конфискации транспорта, привлечения на работы и обязательной территориальной обороны.

Но в этих 8 регионах будет возможно (по решению властей) переселение граждан из опасных районов в безопасные с предоставление постоянного или временного жилья.

- Ограничение на въезд в регион и передвижение по нему.

- Ограничение движения транспорта и его досмотр.

- Возможно создание территориальной обороны.

- Обязательно усиление охраны важных объектов.

Уровень повышенной готовности вводится в ЦФО и ЮФО

3 группа — это все остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов. В них вводится уровень «повышенной готовности».

Здесь так же не будет ни комендантского часа, ни цензуры, ни привлечения людей на рытье окопов, ни конфискации внедорожников для фронта, ни обязательной теробороны.

А еще, в отличие от приграничных с зоной спецоперации регионов, здесь не предусмотрено ограничение на въезд и переселение людей из опасных районов в безопасные. Но вводится ограничение на движение транспорта и его досмотр.

Обязательно усиление охраны важных объектов и госконтроль за их работой. Возможно создание теробороны.

Уровень базовой готовности в регионах России

4 группа — все остальные регионы, не входящие в Южный и Центральный федеральные округа. В них вводится уровень «базовой готовности».

Это регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа и Северо-Запада страны. То есть, удаленные от зоны спецоперации.

Здесь вводится лишь усиление охраны важных объектов.

Теробороны не предусмотрено вовсе. Не говоря уже об ограничении движения транспорта и его досмотр. А про комендантский час или конфискацию машин для фронта здесь и говорить не стоит.

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