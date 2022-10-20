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Общество20 октября 2022 16:58

«Мужчины, отдыхайте в Дубае, а я за вас буду воевать»: Самая сильная женщина России Оксана «Скала», которая руками двигает вертолеты, пожелала стать добровольцем

Она год служила стрелком ВОХР
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева по прозвищу «Скала»

Мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева по прозвищу «Скала»

Фото: Личный архив

Частичная мобилизация близится к завершению, и самая сильная женщина России, мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева по прозвищу «Скала», может спокойно выдохнуть, расслабиться и вернуться к своим обычным делам. Например, двигать трамваи или КАМАЗы, или груженые вагоны, или даже вертолеты. Все это, как говорится, Оксана уже проходила: напротив них в ее воображаемом списке «обязательных дел» стоит галочка. Впереди – попытка сдвинуть корабль. С плавучими транспортными средствами Оксана еще дела не имела, а очень хочется. Ее программа-максимум на жизнь – своими сильными натренированными руками сдвинуть с места все виды транспорта и тем оставить след в истории. Как в свое время это сделал «Динамит» Владимир Турчинский.

Для этого нужно неистово тренироваться, но Оксана делать этого никак не могла в последнее время, потому что собиралась на Донбасс бить нацистов. Если не она, то кто? Так подумала самая сильная женщина России и в первые же дни частичной мобилизации пошла в военкомат записываться добровольцем. Сподвигло ее на это бегство некоторых мужчин от исполнения воинского долга.

Оксана «Скала» пожелала стать добровольцем

Оксана «Скала» пожелала стать добровольцем

Фото: Личный архив

- Я читала бесчисленные паблики в соцсетях, новости, смотрела ТВ, интернет – везде фото, видео. На них - аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотело спросить: «Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы все оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идете, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины». Больно было за страну, стыдно.

Поначалу, правда, Оксана посоветовалась с друзьями-подругами. Почти все покрутили у виска, дескать, куда лезешь, тебя там убьют, но одна приятельница все-таки поддержала. И даже поехала вместе с Оксаной в один из столичных военкоматов, «помахать платочком», в случае чего.

Она просто не знала, что сразу из военкомата никого на передовую не отправляют. Не отправили и Оксану.

- Они даже не удивились моему визиту, - рассказывает «Скала». – Все четко, по уставу , задали вопросы положенные, спросили, есть ли у меня военная специальность.

Опыт воинской службы – имеется

Опыт воинской службы – имеется

Фото: Личный архив

Таковой у Оксаны не оказалось, но зато опыт воинской службы – имеется. И он черным по белому зафиксирован в трудовой – самой первой строчкой. Дело в том, что в юности, когда она еще жила в Иркутске и была хрупкой девушкой, «Скала» мечтала связать свою жизнь со службой в армии и даже собиралась поступать в школу прапорщиков. Но поскольку никакого другого, кроме школьного образования у нее в 18 лет не было, для этого Оксане нужно было год отслужить в войсках, чтобы получить направление на обучение. И она 365 дней по форме и с боевым оружием работала стрелком военизированной охраны (ВОХР). А потом, когда засобиралась в прапорщики, начальник караула и командир части дали Оксане неделю отгулов и посоветовали очень хорошо подумать, готова ли она посвятить себя службе в армии.

Оксана «Скала»

Оксана «Скала»

Фото: Личный архив

- Мне сказали, что у меня есть черта характера, которая в армии мешает, - вспоминает самая сильная женщина России. – Я обдумывала приказы, прежде, чем их исполнить, рассуждала. Таким людям, сказал командир, в войсках трудно. В общем, я подумала, посоветовалась и решила отказаться от мечты. Меня по окончании службы, кстати, наградили. Сейчас все по-другому, я выросла и, если бы попала на передовую, характер бы не показывала, конечно. Все-таки на кону жизнь. Но меня добровольцем не взяли. Сказали: «пока не нужно, если понадобятся новые силы, будем иметь вас в виду. Ждите».

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