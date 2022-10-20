«Мужчины, отдыхайте в Дубае, а я за вас буду воевать»: Самая сильная женщина России Оксана «Скала», которая руками двигает вертолеты, пожелала стать добровольцем

Мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева по прозвищу «Скала» Фото: Личный архив

Частичная мобилизация близится к завершению, и самая сильная женщина России, мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева по прозвищу «Скала», может спокойно выдохнуть, расслабиться и вернуться к своим обычным делам. Например, двигать трамваи или КАМАЗы, или груженые вагоны, или даже вертолеты. Все это, как говорится, Оксана уже проходила: напротив них в ее воображаемом списке «обязательных дел» стоит галочка. Впереди – попытка сдвинуть корабль. С плавучими транспортными средствами Оксана еще дела не имела, а очень хочется. Ее программа-максимум на жизнь – своими сильными натренированными руками сдвинуть с места все виды транспорта и тем оставить след в истории. Как в свое время это сделал «Динамит» Владимир Турчинский.

Для этого нужно неистово тренироваться, но Оксана делать этого никак не могла в последнее время, потому что собиралась на Донбасс бить нацистов. Если не она, то кто? Так подумала самая сильная женщина России и в первые же дни частичной мобилизации пошла в военкомат записываться добровольцем. Сподвигло ее на это бегство некоторых мужчин от исполнения воинского долга.

Оксана «Скала» пожелала стать добровольцем Фото: Личный архив

- Я читала бесчисленные паблики в соцсетях, новости, смотрела ТВ, интернет – везде фото, видео. На них - аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотело спросить: «Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы все оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идете, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины». Больно было за страну, стыдно.

Поначалу, правда, Оксана посоветовалась с друзьями-подругами. Почти все покрутили у виска, дескать, куда лезешь, тебя там убьют, но одна приятельница все-таки поддержала. И даже поехала вместе с Оксаной в один из столичных военкоматов, «помахать платочком», в случае чего.

Она просто не знала, что сразу из военкомата никого на передовую не отправляют. Не отправили и Оксану.

- Они даже не удивились моему визиту, - рассказывает «Скала». – Все четко, по уставу , задали вопросы положенные, спросили, есть ли у меня военная специальность.

Опыт воинской службы – имеется Фото: Личный архив

Таковой у Оксаны не оказалось, но зато опыт воинской службы – имеется. И он черным по белому зафиксирован в трудовой – самой первой строчкой. Дело в том, что в юности, когда она еще жила в Иркутске и была хрупкой девушкой, «Скала» мечтала связать свою жизнь со службой в армии и даже собиралась поступать в школу прапорщиков. Но поскольку никакого другого, кроме школьного образования у нее в 18 лет не было, для этого Оксане нужно было год отслужить в войсках, чтобы получить направление на обучение. И она 365 дней по форме и с боевым оружием работала стрелком военизированной охраны (ВОХР). А потом, когда засобиралась в прапорщики, начальник караула и командир части дали Оксане неделю отгулов и посоветовали очень хорошо подумать, готова ли она посвятить себя службе в армии.

Оксана «Скала» Фото: Личный архив

- Мне сказали, что у меня есть черта характера, которая в армии мешает, - вспоминает самая сильная женщина России. – Я обдумывала приказы, прежде, чем их исполнить, рассуждала. Таким людям, сказал командир, в войсках трудно. В общем, я подумала, посоветовалась и решила отказаться от мечты. Меня по окончании службы, кстати, наградили. Сейчас все по-другому, я выросла и, если бы попала на передовую, характер бы не показывала, конечно. Все-таки на кону жизнь. Но меня добровольцем не взяли. Сказали: «пока не нужно, если понадобятся новые силы, будем иметь вас в виду. Ждите».