Жительнице Клина дали год колонии за телефонный терроризм

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением Фото: REUTERS

В марте 2022 года на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Клин «112» поступил анонимный телефонный звонок, в ходе которого неизвестная женщина сообщила о готовящемся взрыве

на военном аэродроме. Голос позвонившей записали и занесли в специальный файл, который передали спецслужбам.

«В результате проведенных органами федеральной службы безопасности оперативно-разыскных мероприятий установлена жительница г. Клин, гражданка России Прудникова Л.А., которая совершила анонимный телефонный звонок и сообщила о минировании военного аэродрома, действуя из хулиганских побуждений. По результатам следствия собраны исчерпывающие доказательства виновности подсудимой, которая свою вину признала полностью и чистосердечно раскаялась», - сообщили в ФСБ России по Москве и Московской области.

Клинский городской суд осудил Прудникову Л.А. к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу. Приговор оказался довольно мягким.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением, совершение которого в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса России наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, а также ограничением свободы на срок до десяти лет.

Так, годом ранее в том же Клину, за подобные ложные сообщения о минировании местных школ задержали мужчину. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы.