Найден «Римский додекаэдр»: археологи не понимают, для чего он был нужен

Римский додекаэдр ставит археологов в тупик более 200 лет.

Фрагмент древнего бронзового артефакта, известного у археологов, как «Римский додекаэдр» недавно нашел их коллега-любитель из Бельгии Патрик Шурманс (Patrick Schuermans) с помощью металлоискателя. Обломочек скрывался на поле у небольшого городка Кортессем (Kortessem) на севере Фландрии. Передал находку местным ученым – в Галло-римский музей в Тонгерене (Gallo-Roman Museum in Tongeren, Belgium). Там и определили, что обломок от «Римского додекаэдра» - таинственного предмета, абсолютно загадочного предназначения.

Он нем сообщил портал LiveScience.

Артефакты – полые объекты, размером в несколько сантиметров. Конкретно тот – из Бельгии – был 5-сантиметровым.

Конструкции ажурные - состоят из 12 одинаковых пятиугольников, в которых проделаны отверстия разного диаметра. На вершинах пятиугольников имеются небольшие шишечки – как правило в виде шариков.

Если судить по историческим слоям, в которых находили додекаэдры, то им около 2000 тысяч лет. Находят таинственные объекты давно – первый откопали в Англии еще в 18-ом веке. С тех пор откопали более 100 штук - в Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Франции, Бельгии. Среди них много целых. Целый додекаэдр есть в Галло-Римском музее – его обнаружили в 1939 году у древних римских стен в Тонгерене. «Новый обломок» будет добавлен в экспозицию.

Обилие находок на территории, на которой когда-то простиралась Римская империя, свидетельствует: её граждане весьма активно пользовались 12-гранниками. Но как? С какой целью? Пока это неразрешимая загадка.

Обломок артефакта, найденный в Бельгии.

Последнее - весьма туманное - предположение высказал куратор бельгийского музея Гвидо Криммерс (Guido Creemers), получив обломок: мол, додекаэдры использовали в каких-то магических обрядах. Как-то с их помощью предсказывали будущее, что было весьма популярно у древних римлян, но попало под запрет с приходом христианства.

По мнению куратора, неспроста чаще всего попадаются кусочки артефактов – завершив обряд и сделав предсказание, додекаэдр разбивали.

Натянуто, честно признаться. Следуя подобной логике, придется допустить, что и керамические черепки образовались не случайно – мол, посуду били сознательно в ходе домашних скандалов.

Ранние гипотезы: додекаэдры служили игральными костями, но не привычными с 6 гранями, а с 12. Были какими-то измерительными инструментами. Или частями оружия. Или деталями одежды. Илии нструментами для гадания - каждая грань артефакта могла соответствовать одному из 12 знаков зодиака. Или одному из 12 месяцев.

Некоторые вполне серьезные археологи подозревали, что «Римские додекаэдры» служили узлами крепления римских шатров – в отверстия вставляли палки, на которые навешивали ткани. А могли использовать, как подсвечники. В одном из 12-грнников нашли следы воска. Правда, ни в каком другом больше не нашли.

Самая оригинальная гипотеза: додекаэдры ни для чего не служили. Может быть, их просто крутили в руках, как еще совсем недавно «расслаблялись» со спиннерами. Эти игрушки наверняка озадачат археологов далекого будущего – те тоже сломают головы в догадках.

Убедительных доводов в пользу того или иного предположения ученые не находят. Ни в одном историческом документе нет упоминаний додекаэдров – словно бы их и не было. Что весьма странно для популярных предметов, которые, очевидно, пользовались спросом в свое время.

Одно слово, тайна.