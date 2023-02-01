В день рождения Ельцина на его могилу возложили венки от Путина, Медведева и корзину цветов от Чубайса

Борис Ельцин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

… - Алло, Владимир Николаевич! С днем рождения Бориса Николаевича! Хотел узнать, как мы отмечаем день рождения первого Президента России?

(Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 г., умер 23 апреля 2007 г. в возрасте 76 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.)

- Ну, как мы отмечаем? В домашней обстановке. Потому что Наине Иосифовне не разрешают особенно гулять, поэтому в тихой, спокойной обстановке.

Съездили с утра на кладбище, увидели массу цветов, увидели венки от двух президентов – от нынешнего - Владимира Путина и от бывшего - Дмитрия Медведева.

- То есть, и от Путина, и от Медведева там уже были с утра венки?

- Да, да.

Бывший шеф протокола президента Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А Наина Иосифовна ездила?

- Нет, она не ездила, потому что ей врачи не разрешают.

- Скажите, пожалуйста, как она себя чувствует?

- Ну, ничего, сейчас нормально, более-менее.

- А кто сегодня дома у Наины Иосифовны?

- Я не знаю.

- Тогда вопрос такой. Кто из соратников звонил, кого вы видели на кладбище?

- Ребята, которые работали у Бориса Николаевича адъютантами… Ну, не буду я называть…

- А из политиков кого-нибудь назовете?

- Нет, я не видел никого из политиков. Какого тебе политика?

- Ну, мало ли. Шахрай, Станкевич…

- Да ладно тебе… они никогда не были…

- Звонили ли с малой родины Бориса Николаевича, из Свердловской области?

- Наине Иосифовна звонили, да. Звонки были.

- Вы лично как отмечаете? Дома вот, с супругой, а кто у вас в гостях?

- За ужином обязательно рюмку за память Бориса Николаевича поднимем.

- А будут ли любимые Наиной Иосифовной и Борисом Николаевичем пирожки с капустой?

- (смеётся) Не знаю, чего там сегодня супруга сделает, не буду врать…

- Ладно, достаточно, вы считаете?

- Да, конечно.

Главное, Саш, ты сосредоточься на том, что цветов много, идет снег, но несмотря на это цветов много… И два основных венка (от Путина и Медведева. - А.Г.) и корзина цветов от Чубайса.