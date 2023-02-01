Мошенники из Египта заработали миллионы на подделке проездных во Франции

Из-за махинаций c билетами общественный транспорт Парижа недополучил порядка 40 млн евро. Фото: Shutterstock

В Париже раскрыли крупную финансовую аферу. Полиция задержала 4 египтян, которые продавали поддельные проездные на общественный транспорт Navigo (аналог московской «Тройки»). Проезд по такому билету был выгоднее в четыре раза: всего 18,80 евро в месяц вместо 75,20. Привлекательно? Так подумали и парижане. Как сообщает Le Parisien, c 2019 года мошенники продали более 45 тысяч карт.

Полиция предполагает, что масштаб аферы может быть еще больше: в ходе обысков обнаружили подделку 2011 года. Из-за махинаций RATP (Парижский общественный транспорт) недополучил порядка 40 млн евро.

Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью начали расследование, наткнувшись в соцсетях на странные объявления на французском и арабском языках: достаточно было позвонить по телефону и внести плату, чтобы получить «волшебный» проездной, сокращающий расходы в 4 раза. В январе авторы объявлений были задержаны. Ими оказались четверо египтян, которые около 10 лет живут во Франции и работают на стройке.

Схема, которую они придумали, довольно проста. Проездные за 18 евро действительно существуют - это льготный тариф для малоимущих, инвалидов, безработных и других групп, имеющий соответствующую страховку. Чтобы получить такую скидку, нужно предоставить документы, подтверждающие право на льготу. Их-то и подделывали мошенники. Во время обыска на компьютерах обвиняемых было найдено 65 тысяч поддельных справок. Такая нехитрая махинация приносила им от 1,5 до 2,2 млн евро в год. Незаконные доходы аферисты отмывали и выводили в Египет.

В понедельник суд решил оставить обвиняемых под стражей, чтобы они не смогли скрыться. Учитывая сумму ущерба, «уехать» за решетку им теперь придется надолго. А парижане, видимо, будут искать другие способы сэкономить: в январе проезд в Париже подорожал почти на 10 евро.