Тайна перевала Дятлова: все версии трагедии

В уникальной книге Издательского дома «Комсомольская Правда» «Тайна перевала Дятлова» собраны факты, свидетельства, документы, которые пытаются приоткрыть завесу тайны, окутывающейтрагедию. Настоящий детектив, разгадку которого еще предстоит открыть. История, будоражащая воображение. Головоломка, которую мы пытаемся решить вместе с читателями.

Что же случилось 1 февраля 1959 года? Приводим пять версий причин трагических событий – и их опровержения.

Нетерпимость Игоря Дятлова могла сыграть фатальную роль

По воспоминаниям друзей, родственников, знакомых, Игорь Дятлов был неординарным человеком. Незаурядная личность. С ним хотели дружить. С ним хотели пойти в поход. Ему доверяли. Если он кого-то брал с собой, это считали проявлением высшего доверия. Игорь олицетворял надежность. Серьезно готовил походы, продумывал тактику прохождения маршрута, не упускал мелочей, вникал во все детали.

Но есть основания считать, что в трагическом исходе есть его вина. И немалая.

Игорь не терпел, если кто-то возражал ему. Он был упрям и настойчив. Упрямство, нетерпимость могли сыграть зловещую роль во время последнего похода. Авторитаризм граничит с самоуверенностью, с самонадеянностью. Только этим можно объяснить, почему Дятлов не оставил в спортклубе маршрутный лист. Разумеется, это мало что меняло по сути, – ведь группа погибла раньше, чем ее начали искать и обнаружилось отсутствие маршрутного листа. Но эта мелочь становится существенной, когда знаешь о трагическом исходе.

Дружелюбный и мирный народ манси первым попал под подозрение

Следствие сразу зафиксировало: следов посторонних, борьбы, крови нет, криминальных повреждений на трупах нет. Да и поисковики это отмечали. Какие версии тут отрабатывать?

Единственный факт, наводящий на криминальный характер, – разрезы палатки. Естественно, сразу предположили, что сами туристы свой дом резать не будут и порезы сделаны снаружи. Кто мог это сделать? Манси – самый простой ответ. Беглых зеков даже не рассматривали, так как быстро проверили: в лагерях все голубчики сидят на месте. В отношении манси и предприняли оперативные действия.

Когда читаешь протоколы допросов охотников манси, то впечатление, что следователи и сами не верят в их вину. Прослеживаются дежурные попытки надавить на них, но манси держались спокойно, невозмутимо. А когда подоспели данные экспертизы, что палатка разрезана изнутри, то стало окончательно ясно: мирный северный народ здесь ни при чем. И их отпустили.

А если это лавина?

Моисей Аксельрод, один из руководителей поисковой операции, после того как нашли палатку, еще во время поисковой операции выдвинул предположение о лавине. Он нарисовал такое развитие событий: внезапно сошла лавина, накрыла палатку и нанесла травмы дятловцам. Они выбрались из снежного плена, порезав скат палатки, решили отступать к лабазу, но заблудились. И замерзли.

Но – поисковики не обнаружили следов лавины. Склон над палаткой крутизной 18 - 20 градусов не позволяет сойти серьезной лавине. На Северном Урале не фиксировались случаи гибели людей когда-либо от схода лавин, а на склоне горы Холат-Сяхыл вообще никогда не наблюдалось лавин.

Вдруг общее психическое расстройство...

Поступки дятловцев в роковую ночь похожи на действия людей, у которых не все в порядке с головой. Какой факт ни возьми, он указывает на их ненормальность.

Нормальный человек не будет полосовать палатку - он знает, что только она спасает его от смертельного холода.

Нормальный человек не будет резать лыжную палку.

Нормальный человек не побежит неодетый, в носках по снегу.

Нормальный человек не бросит костер, который только что развел.

Нормальный человек не оставит товарищей в беде…

И так далее – многое еще чего не сделает нормальный человек даже в критической ситуации.

Брусницын высказывает предположение: «Я думаю, что они приняли какое-то психотропное средство и которым они отравились. Они возбудились все вместе и впали в панику. Я вот более никак не могу объяснить их поведение, потому что знаю прекрасно, какие это были люди. У них было какое-то общее психическое расстройство». Все – так. Но через какое-то время они бы опомнились. Да и не стали бы люди, попавшие под влияние психотропных веществ, предпринимать разумные действия – разводить костер, строить настил…

И закрутились вихри, и помутился разум

В последние годы популярны предложения призвать к ответу за смерть дятловцев инфразвук. Это занятное физическое явление – к нему стоит присмотреться. Вернее, прислушаться.

Очень многое можно объяснить влиянием инфразвука. Если он способен вызвать безотчетный страх, панику, снижает умственные способности, не означает ли это, что под его воздействием дятловцы принялись кромсать палатку и ринулись, куда глаза глядят? Очнулись только внизу, пришли в себя у кедра. Стали разводить костер. Но достигал ли инфразвук кедра? Скорее всего, лесная поросль, крупные деревья снижали его силу, если вообще не сводили до нуля. Так что страх вроде бы должен пропасть. Так что вполне возможно, что трое – Дятлов, Колмогорова, Слободин – предприняли попытку вернуться к палатке, проверить, пропала ли опасность. Но как объяснить другие непонятные действия дятловцев – бросили костер, стали сооружать настил?

В книге «Тайна перевала Дятлова» подробнейшим образом рассматриваются практически все возможные версии событий. Что именно стало причиной трагедии? НЛО? Снежный человек? А может быть, ЦРУ? Под одной обложкой собраны свидетельства очевидцев и экспертов, документы и фотографии, рассказ об исследовательской экспедиции «Комсомольской Правды». Это чтение для тех, кто привык думать, анализировать и выдвигать собственные гипотезы, докапываясь до истины.