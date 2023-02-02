МКБ увеличивает количество офисов нового формата в Москве

Фото: пресс-служба МКБ

МКБ открыл для москвичей еще один офис, построенный в рамках новой концепции банка. Пространство обновленного отделения «Войковская» оборудовано в формате безбарьерной среды. По словам представителей МКБ, при его оформлении дизайнеры постарались передать атмосферу открытости и дружелюбия, что создает максимальное доверие при общении клиентов и сотрудников.

Новый просторный офис позволил разместить в отделении выделенную зону премиум обслуживания.

Офис сохранил прежний адрес: Ленинградское шоссе, дом 13, к.1, однако теперь его вход располагается с фасадной части здания.

«Несмотря на хорошо знакомый нашим клиентам адрес, это первый офис МКБ, который полностью строился с нуля в рамках новой концепции, - рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. - В ее основе – удобство наших клиентов при решении их важных финансовых вопросов, человеческие взаимоотношения, максимальный уровень комфорта, как с точки зрения банковских сервисов, так и с точки зрения пространства и интерьера».