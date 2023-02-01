Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Евсюгин хладнокровно сбил 78 воздушных целей

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ГРАМОТНО ПРИКРЫЛ ШТУРМ МОРПЕХОВ

Рядовой Константин БОГАТЫРЕВ

«В ходе ведения наступательных действий боевая машина пехоты под управлением механика-водителя рядового Константина Богатырева обеспечивала прикрытие подразделений морской пехоты. Морские пехотинцы попали под массированный обстрел с замаскированной долговременной огневой точки противника. Мгновенно оценив обстановку, Богатырев вывел БМП-3 из-под огня, совершил маневр по выходу на удобную огневую позицию, что позволило точным огнем штатного вооружения БМП уничтожить огневую точку противника и сохранить жизни военнослужащих наступающего подразделения. При начавшемся артобстреле Богатырев получил указание прикрывать от стрелкового огня и осколков наступающее подразделение морских пехотинцев. Грамотно выбирая маршрут, рядовой обеспечил прикрытие штурмовых групп морских пехотинцев, которые выбили подразделения противника из укрепленного района без тяжелых потерь. Четкие и оперативные действия рядового Константина Богатырева обеспечили успешный штурм укрепленного района обороны противника и позволили не допустить потерь среди российских военнослужащих».

ХЛАДНОКРОВНО СБИЛ 78 ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ

Старший лейтенант Данил ЕВСЮГИН

«Выполняя задачи по прикрытию от обстрелов реактивными системами залпового огня и ударов авиации противника в районе обороны российских подразделений, начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Данил Евсюгин вел воздушную разведку. В ходе дежурства на позиции в районе 4-х часов утра в небе появилось две ракеты РСЗО западного производства. Расчет Евсюгина обнаружил цели, которые двигались в направлении наших войск и благодаря твердым знаниям и отточенным навыкам двумя ракетами уничтожил их. За все время нахождения в районе обороны расчет старшего лейтенанта Евсюгина уничтожил 78 воздушных целей. Благодаря хладнокровным и расчетливым действиям старшего лейтенанта Данила Евсюгина не допущено поражения важных объектов и стратегических позиций российских войск в зоне проведения специальной военной операции».

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