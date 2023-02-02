Искусственный интеллект наконец-то обнаружил инопланетные сигналы

Студенты заставили робота слушать радиосигналы ближайших звезд Фото: Shutterstock

Новая сенсация: ученые (на самом деле студент из Торонто Питер Ма с товарищами, ну, будем считать, что будущие ученые) заставили робота слушать радиосигналы ближайших звезд. И робот нашел восемь "разумных" сигналов.

Что с этой новостью не так? Разберемся, откуда взялись эти сигналы; как робот понял, что они разумные; почему Питер Ма не представил расшифровку этих посланий.

Человек для дальней связи пользуется радио. Отсюда возникла мысль, что инопланетяне, конечно, тоже болтают по радио. Начало идее положил известный пионер электротехники Никола Тесла, который уверял, что поймал сигналы с Марса (до сих пор спорят, что именно это было, но не сигналы с Марса). И вот с середины ХХ века радиотелескопы стали направлять в космос. В итоге все это воплотилось в проект SETI, который заключается в сплошном прослушивании как можно более широких участков неба. Именно из данных проекта SETI (820 близких звезд) Питер Ма с коллегами и взяли, так сказать, исходные звуки.

При этом идея болтать по радио – чисто наша, земная, и не факт, что она распространена во вселенной. Мы привыкли СМОТРЕТЬ телевизор и СЛУШАТЬ радио, потому что у нас есть уши, чувствительные к колебаниям воздуха от 20 до 20 тысяч герц, и глаза, которые видят свет (свет – те же электромагнитные колебания, что радио, только намного более высокой частоты). При этом мы не можем слышать непосредственно радиоволны, даже если превратим колебания электромагнитной волны в колебания воздуха – для уха это будет далекий ультразвук. Поэтому мы пользуемся не вполне честными приемами, адаптируя радиочастоту к чувствительности своих ушей (это называется «модуляция»).

Понятно, что в общем случае инопланетянам никакая модуляция не нужна, а если нужна, то, возможно, другая (у них могут быть другие уши или не быть ушей вовсе). Но люди про это забыли, и, приноравливая звездные сигналы к своим ушам, думают, что слышат Космос как он есть (на самом деле все эти звуки Вселенной даже не искаженная копия, а фантазия ксерокса по поводу сто раз отксерокопированного оригинала). Инопланетяне, возможно, могут СЛЫШАТЬ то, что мы обычно видим, и ВИДЕТЬ то, что мы обычно слышим, то есть видеть непосредственно радиоволну. Или не принимать радиоволны всерьез, пользуясь оптическими, рентгеновскими, гамма- или радиационными каналами связи. Радио не универсально.

Считается, что программа SETI не нашла ни единого разумного сигнала. Единственный сигнал, пойманный еще в 1970-е и вне рамок SETI (сигнал «ОГО!») вроде бы похож на разумный, но с огромными натяжками. И да, у нас нет его магнитофонной записи, а только цифры на перфоленте. В общем, с ним нельзя работать. Пока одни ученые рассуждают о «молчании Вселенной», программу SETI закрывают, снова открывают, модернизируют, но в целом – упорство, достойное лучшего применения.

И вот с развитием ИИ (искусственного интеллекта) появилась мысль: а что, если на самом деле разумные сигналы есть, но мы их пропускаем, и дело надо поручить дотошному роботу, пусть он и ищет. Здесь, однако, одна проблема. Чтобы собака нашла человека, ей надо дать понюхать ботинок. С роботом то же, только еще хуже: у собаки – довольно развитый мозг, у робота – способность быстро производить вычисления, а мозга нет. Говоря иначе, робота надо научить, и он не в состоянии импровизировать, как собака. До работы Питера Ма такие попытки уже были, но, конечно, ничего не нашли. Удивляться этому не стоит. Чтобы научить другого, надо знать самим. Знаем ли мы, как выглядят сигналы инопланетян? Очевидно, нет.

Может, учить робота распознавать повторяющиеся сигналы? Но тогда он примет за инопланетян пульсары, естественные источники радиоволн с невероятно четким ритмом, бип-бип-бип. Если мы скажем, «ищи повторы, но четкий ритм игнорируй», он может пропустить инопланетный маяк. Хуже всего, если робот наткнется на что-то вроде нашей радиопередачи, так сказать, на Радио "КП" с Альфы Центавра. Для передачи радиопрограмм мы пользуемся частотной или амплитудной модуляцией (потому, что наши уши не слышат радиоволны), но есть куча других способов модуляции, или она вовсе не нужна – как мы уже говорили. Радисты знают: если спутать модуляцию, голос диктора превратится в рев слона, застрявшего подо льдом (примерно так, простите за занудство, выглядит передача в модуляции SSB, если ее прокрутить с амплитудной модуляцией). Начинающие радисты часто путают и думают, что наткнулись на звуки преисподней. А ведь это наш, земной диктор, человек. А если у аппарата пришелец? Словом, мы не можем научить робота распознавать такие сигналы.

Тем не менее, студент из Торонто отважно пускается в путь, благо для этого особых затрат не нужно. Записи пустого звездного шипения лежат в архивах SETI тоннами, обучение ИИ какой-либо задаче – стандартное летнее задание в мало-мальски приличном универе, бери и делай. Питер Ма с друзьями взял, сделал, и в самом деле нашел восемь подозрительных сигналов.

Возможно, к нему в самом деле повернулась удача, но это напоминало бы поход в джунгли за единорогом. Вы летите тысячу километров, идете сквозь девственный лес, спите на ветках и отбиваетесь от змей, и наконец находите в самой чаще чувака, который загримировался под единорога, потому что ему так захотелось, а тут – случайно - и вы. В общем, так не бывает. Скорее всего, так называемые подозрительные сигналы – земные помехи (от них никто не гарантирован) или, более вероятно, «обман машинного зрения», когда случайные колебания естественного шума вдруг, как кажется машине, напоминают то, чему ее учили.

То, что это так, косвенно доказывается и нашумевшей работой исследователей: в ней нет даже попыток расшифровать заложенную в сигналах информацию, то есть – ни тебе рецепта лекарства от всех болезней, ни Теории Всего, ни даже голых инопланетных женщин (мы же послали в космос картинки с мужчиной и женщиной без одежды). Просто какой-то немного другой шум. А шум и есть шум.

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